Habló la mujer que denunció por abuso sexual a Fernando Espinoza y le agradeció a Javier Milei

"No me alcanzan las palabras para agradecer tanto apoyo de todas las personas que visibilizaron mi causa. Nunca pensé. Nunca pensé que me iban a escuchar, pensé que no iba a ver el cambio", escribió en su cuenta de Instagram la mujer que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por un hecho de abuso sexual ocurrido en 2021 cuando ella era su secretaria.

"Gracias, señor presidente Javier Milei por su apoyo junto con 'El Jefe', Karina Milei. Gracias a los diputados y senadores que me visibilizaron. Gracias a los periodistas, quienes son mi voz en estos momentos y a todos los argentinos que me apoyan. Esta causa es de todos. Gracias de corazón", finalizó en una historia.

Por otra parte, subió un posteo a su feed en el que escribió: "¿Vieron cuando decían que yo no apelaba ante los intentos de pedido de sobreseimiento de la persona que denuncié?", y mostró un video de la época en la que su odisea judicial comenzaba, en el que cuenta lo que le sucedía por aquel entonces.

"Yo nunca tuve un defensor oficial, ni abogado. Estuve sola desde el 2021 que me animé a denunciar hasta ahora. ¿Pueden creer que en todos estos años yo no tenía quién me asesorara y respondiera ante todas las acusaciones y denuncias de una entidad pública como lo es el Municipio de la Matanza?", lanzó.

"No tengo abogados como tuvieron siempre la contraparte (sic)... Cada vez que pedí ayuda a un abogado y se enteraba a quién denunciaba y los detalles de la causa, me cortaban el teléfono, desaparecían", describió.

La desesperada súplica de la denunciante de Fernando Espinoza

"Necesito dos defensores que me están solicitando desde la Justicia urgentemente: uno penal y uno civil que sea In-co-rrup-ti-ble, sino me comen viva en unos días. Yo no tengo interés en ganar un centavo de esto. Ese dinero es del pueblo, se lo deben a todos ustedes, los que quieren un país diferente, un país que vuelva a salir adelante", agregó la mujer.

Por último y con ironía pidió disculpas "a la Justicia expresamente por tener que haber llegado a pedir por favor ayuda a un país entero". "La verdad es que mi vida pende de un hilo y ya esquivé muchas balas desde el 2021 hasta la fecha. Le pido encarecidamente a la Justicia que tenga piedad, que entienda que no consigo abogado aún a la fecha y no puedo costear un abogado ya que no puedo conseguir trabajo desde que regresé a la Argentina en 2023",