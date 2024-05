Alfredo Cornejo apuró al Congreso por la Ley Bases y pide más reformas "contraculturales"

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a respaldar este viernes la Ley Bases y el paquete fiscal impulsados por el presidente Javier Milei y pidió al Congreso que acelere su sanción. A su vez, aseguró que es necesario avanzar con más reformas laborales y fiscales para consolidar el cambio de rumbo económico del país.

El mandatario provincial fue uno de los oradores del Encuentro Regional Cuyo organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) en la provincia. Del encuentro participaron empresarios y funcionarios provinciales de Mendoza, San Juan y San Luis y también estuvo presente el secretario de Industria y Desarrollo Económico de la Nación, Juan Alberto Pazo.

Durante su discurso, Cornejo reafirmó su respaldo a los proyectos de Ley Bases y paquete fiscal que impulsa por el oficialismo nacional. El gobernador apuró al Congreso para que avance en su sanción y destacó que ambas iniciativas son necesarias para revertir el déficit fiscal, al cual definió como “la única política de Estado” en las últimas décadas.

“En los últimos 60 años, la única política de Estado que ha tenido Argentina es que no importa tener déficit del sector público. En muy pocos años ha habido equilibrio fiscal y superávit fiscal, la mayoría del tiempo ha sido con déficit fiscal. El equilibrio fiscal es condición sine qua non pero no condición suficiente, no solo con equilibrio fiscal lograremos crecimiento, pero sin equilibrio fiscal no tendremos crecimiento”, manifestó el mandatario provincial ante empresarios.

El evento en el Hotel Diplomatic.

En este sentido, aseguró que revertir esa política es “contracultural”. Indicó que el país se encuentra frente a una “ventana de oportunidades inmensa” en el contexto actual y remarcó que “la sociedad ha comprendido, aunque no sepa de macroeconomía, que hay que hacer un cambio sustantivo en la administración del Estado”.

Señaló que algunos de los puntos de ese cambio contracultural están plasmados en el paquete fiscal y fundamentalmente en la Ley Bases. “Por eso es muy relevante que sean sancionadas en el Senado de la Nación esas leyes. Llevamos cinco meses y necesitamos que el Congreso de la Nación le dé al Gobierno nacional credibilidad y legitimidad para liderar este proceso de cambio y reforma económica”, sostuvo Cornejo.

Resaltó que los legisladores nacionales mendocinos Mariana Juri, Pamela Verasay Lisandro Nieri han liderado el respaldo desde el radicalismo a estas iniciativas y que aspiran a que gran parte de la oposición apoye los proyectos.

No obstante, hizo hincapié en que esas normas no son suficientes y sostuvo que son necesarias también más reformas de fondo. “Necesitamos cambios laborales más profundos y también tenemos que construir una política de Estado en esa dirección, porque los cambios laborales no favorecen solo a las empresas, sino que deben favorecer a los trabajadores”, expresó el gobernador.

Agregó que también son indispensables cambios fiscales relevantes. “Hay que simplificar la relación entre el contribuyente y el fisco. No hay que eliminar los impuestos, pero sí hay que simplificar esa relación, hay que bajar la carga impositiva y paralelamente hacer que las cosas sean muy llanas entre el contribuyente y el fisco”, señaló.

Finalmente, el mandatario radical ponderó que en Mendoza “hace 7 años que tenemos superávit fiscal y hace 7 años que estamos dando esa batalla contracultural”.