Uno por uno: quiénes fueron los presidentes argentinos en aparecer en la portada de revista TIME

Javier Milei fue tapa de la revista TIME y lo celebró en sus redes sociales. La revista tituló como "El radical". Tras el hecho, hay que decir que el libertario no fue el primer presidente argentino en aparecer en la portada del prestigioso medio. Desde la época de Ramón Castillo hasta Carlos Saúl Menem, los mandatarios argentinos supieron ser protagonistas.

Juan Domingo Perón figuró en dos oportunidades. La edición del 27 de noviembre de 1944 se imprimió con la cara del expresidente bajo el título "Who is a good neighbour?" ("¿Quién es un buen vecino?"). Para aquel entonces, Perón era vicepresidente y ministro de Guerra. En mayo del '51, volvió a aparecer, esa vez bajo el lema "Sin fanatismo, uno no puede lograr nada". En aquella tapa apareció junto a Eva Duarte. Evita, en 1947, también tuvo su protagonismo en la revista.

Tras ganar las elecciones en 1983, luego de la última Dictadura Militar, la revista TIME festejó el triunfo de Raúl Alfonsín bajo el título "A fresh start" ("Un comienzo fresco"). Unos años después, en julio del '89, Carlos Saúl Menem figuró en la portada de la revista. Esta vez, la leyenda dijo "Can this man save Argentina?" ("¿Puede este hombre salvar a la argentina?").

Bajo el título "El fracaso de la democracia en Argentina", Arturo Frondizi, apareció en la tapa de marzo de 1962. Ramón Castillo fue el primer presidente - incluso el primer argentino - en llegar a la prestigiosa revista. Fue en mayo de 1941 mientras era el vice de Roberto M. Ortiz.

Los presidentes de facto también tuvieron su espacio. Pedro Eugenio Aramburu estuvo en la edición de junio de 1957. En la tapa se volvía a hacer alusión a Perón ya que el título indicaba "Argentina after Perón" ("La Argentina después de Perón").

Todas las tapas con los presidentes argentinos

Ramón Castillo

Juan Domingo Perón

Juan Domingo Perón

Pedro Eugenio Aramburu

Arturo Frondizi

Raúl Alfonsin