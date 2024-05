Javier Milei, otra noche como rockstar: apuntó contra sus enemigos y reunió a su tropa

El presidente Javier Milei se presentó este miércoles por la noche en el Luna Park para promocionar su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en donde apuntó contra el "maldito Estado", el socialismo, el aborto y el presidente de España, Pedro Sánchez. Antes, entró ovacionado pasando por el público y cantó “Panic Show” con una banda integrada por libertarios como Bertie Benegas Lynch y Marcelo Duclos.



“Hola a todos, yo soy el león”

El presidente volvió a dar un show como en los viejos tiempos, en donde nadie se esperaba que llegaría a ser el jefe de Estado y era visto como un “outsider”, lejos de la política. Cantó, bailó y fue picante durante su explicación del libro. Entre los apuntados estuvo Cristina Fernández de Kirchner, la exvicepresidenta de Argentina; Sánchez, con quien Milei tuvo un cruce que terminó en un conflicto internacional para el resto del mundo, menos para la administración libertaria; “la casta” y los defensores del aborto legal.

En Casa Rosada estuvieron todo el miércoles abocados al show del Luna Park, que empezó a las 21 y que terminó un tiempo antes de que el reloj diera las 11 de la noche. Sus fanáticos y su equipo libertario, con algunos participantes de otros partidos que le dieron apoyo en el Congreso para el tratamiento de la Ley Bases, dieron el presente, mientras que Milei no tuvo miedo de volver a ser un rockstar en el medio de temas sensibles que rodean a su gestión hoy en día, como la tensión con España, el fallido Pacto de Mayo y el tratamiento de la Ley Bases que por ahora no avanza en el Senado.

La primera chicana

Milei no tardó mucho en dirigir su primera bala hacia los organizadores de La Feria del Libro, a quien les agradeció “por el intento de boicot” que le permitió a Milei dar “esta fiesta” en el Luna Park. Era esperable que uno de los apuntados fuera Alejandro Vaccaro, el titular de la Feria, tras los conflictos que hubo entre él y el jefe de Estado, que quería utilizar la pista principal de La Rural para lanzar su libro. “Gracias kirchneristas”, expresó Milei, mientras la tribuna cantaba “hijo de puta”. "Parece que vas a necesitar más de 10 salas José Hernández para recibir esto", agregó, haciendo alusión al teatro lleno que gritaba por el libertario.

Milei, un presidente rockstar.

El presidente libertario contra el aborto

Durante su discurso en el atril, Milei apuntó contra el aborto y dijo que "la agenda del aborto tiene más de tres mil años y es una agenda absolutamente asesina creada por un par de salames que hicieron mal las cuentas, pero 'el señor Milei es un negacionista de las cuentas'", lanzó.

Los "salames" para Milei fueron los integrantes del Club de Roma, que -según explicó el presidente-, predecían que en el año 2000 el Planeta no iba a tener más lugar para la gente "y se iba a producir un apagón energético y eso iba a hacer caer la cantidad de producción de alimentos, nos íbamos a morir y quedar mil millones". "Entonces, sugerían impulsar la agenda del aborto", agregó.

Uno de los músicos que tocó "Panic Show" con Milei fue el diputado Bertie Benegas Lynch.

Los dichos de Milei no pasan desapercibidos, ya que hace unos días el secretario de Culto, Francisco Sánchez, lanzó fuertes críticas contra el aborto, durante su paso por España, que fueron cuestionadas hasta por los propios integrantes de LLA, como Francos. A pesar de ello, en su naturaleza más "libertaria", Milei no se recató de nada.

Luego de ir contra el aborto, lo relacionó con el fascismo y dijo que Mussolini es quien inventó "la doctrina" y que declaraba "abiertamente que él odiaba el liberalismo" porque decía que "dentro del Estado todo, fuera del Estado nada y nada contra el Estado". "Che, qué ignorantes, eso que nos dicen fascistas a nosotros, ¿no?", se cuestionó Milei, apuntando contra sus detractores.

Intervención: la primera playboy de Milei

“Cuando yo leí el modelo de Debreu, tiene una belleza matemática súper inspiradora. Casi que lo disfruté más que mi primera Playboy”, admitió el Presidente entre risas y aplausos de los militantes libertarios presentes.

El "maldito Estado"

El presidente tampoco dejó pasar el momento para mencionar lo malo que es el Estado y el socialismo: "Maldito Estado no deja interactuar", advirtió en un momento. Y, luego de hablar de las fallas de mercado, agregó que "toda esas ideas lo único que hacen es favorecer la intervención del Estado, que genera un fallo internacional que demanda más intervención y nos condenan al maldito socialismo". "Hay que pelear de una vez por todas", sumó a los gritos.

En ese sentido, y un poco antes de que ocurriera lo del "maldito Estado", Milei había apuntado contra el kirchnerismo, y los manifestantes que se encontraban en el Luna Park empezaron a gritar que "Cristina se va presa": "Los acompañaría cantando pero violaría la independencia de poderes. ¿No les parece que ya tengo bastantes quilombos?", se cuestionó.

Sánchez vs. Milei

Sin embargo, el presidente no evitó hablar cuando comenzó a escuchar que el público repudiaba los dichos que el presidente español había lanzado contra Milei y dijo: "Pará que Mondino me va a pedir unas extras", haciendo referencia a los conflictos internacionales que el libertario está teniendo desde que comenzó su gestión y que ahora se encuentran enfocados en la relación con España, que retiró definitivamente su Embajadora de Buenos Aires porque el mandatario argentino no se disculpó con su par europeo ni con su esposa tras tildarla de "corrupta".

Durante el evento estuvo presente la tensión entre España y Argentina.

Los invitados

Mirando atentadamente a Milei estuvo todo el Gabinete de ministros: Guillermo Francos, de Interior; Sandra Pettovello, de Capital Humano; Luis Petri, Defensa; Diana Mondino, Cancilleria; Javier Herrera Bravo, Legal y Técnica; Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Mario Russo, Salud; Patricia Bullrich, Seguridad; y Luis Caputo, Economía. La única ausencia fue la de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete.

También se encontraba Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, y legisladores de LLA como Lisandro Almirón, Romina Diez, César Treffinger, Gabriel Bornoroni, Lilia Lemoine, Francisco Paoltroni y Martín Menem. Del PRO estuvieron Cristian Ritondo y Diego Santilli.

Hubo figuras económicas también, como Federico Sturzenegger, uno de los asesores de Milei, Demian Reidel, presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Argentina y Santigo Bausili, el presidente del Banco Central.

Por último, los papás del jefe de Estado, Norberto Milei y Alicia Lucich estuvieron viendo a su hijo desde el sector "vip" del evento, en donde se encontraban todos los políticos antes mencionados.