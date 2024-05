Guillermo Francos consideró como "insólito" que la Ley Bases no haya salido

El ministro del Interior, Guillermo Francos, apuntó contra el Poder Legislativo porque, "después de cinco meses" aún no se aprobó ninguna ley propuesta por Javier Milei. Puso el foco de su reclamo en la aprobación de la Ley Bases, asegurando que solucionaría los problemas de recursos en las provincias.

“Es insólito que después de cinco meses el Congreso no le haya dado una ley al presidente Milei. No tiene ningún parangón con el resto de los presidentes. Nadie pide cheque en blanco, pero todos han tenido leyes para que tuvieran facultades”, se quejó el ministro.

Además expresó que el Gobierno está "cerca" de la aprobación de la ley, "pero siempre aparecen temas que complejizan la aprobación del dictamen en el Senado". "Seguimos trabajando la semana que viene. Veremos si el plenario de comisiones resuelve hacer dictamen”, insistió Francos.

Según precisó el ministro, “muchos gobierno provinciales esperan” la sanción de la ley, por lo que cuestionó a los sectores opositores dialoguistas que “quieren desguazar la ley” a través de las distintas modificaciones.

Francos sobre el Luna Park

También descartó la posibilidad de dar marcha atrás la ley. "La ley ya tiene media sanción de Diputados", indicó. En este sentido, habló sobre la tarea de Victoria Villarruel trabajando con los senadores y destacó su trabajo.

En otra línea, habló sobre el acto de Javier Milei en el Luna Park. "Me pareció muy bueno, el Luna Park estaba lleno de gente, de simpatizantes que querían escucharlo, y me pareció un clima de mucho apoyo", señaló, y agregó: "No hay que darle otra trascendencia que un acto público".