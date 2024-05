Acto en el Luna Park: "El Milei político es lo más parecido al kirchnerismo"

Este miércoles por la noche, el presidente Javier Milei estuvo en el Luna Park para promocionar su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”. El libertario ingresó pasando entre medio del público mientras era ovacionado y cantó “Panic Show” con una banda integrada por libertarios como Bertie Benegas Lynch y Marcelo Duclos.

El jefe de Estado presentó su libro número 13 frente a más de 7000 personas y dio un show que quedará en la historia argentina. El público y sus interacciones fueron los protagonistas de la noche y en todo momento reaccionaron a lo que el presidente fue exponiendo.

Mirando atentamente a Milei estuvo todo el Gabinete de ministros: Guillermo Francos, Sandra Pettovello, Luis Petri, Diana Mondino, Javier Herrera Bravo, Karina Milei, Mario Russo, Patricia Bullrich y Luis Caputo. La única ausencia fue la de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete. También se encontraba la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, legisladores de LLA, del PRO, figuras de la economía y los padres del propio presidente.

Entre los invitados estaba el economista de MDZ Radio 105.5 FM, Carlos Burgueño, quien presenció todo el "show" de Javier Milei y sostuvo que "fue un acto político sin mucho sentido en la Argentina actual. Creo que está festejando un éxito que no es tal, por lo menos por ahora. Hasta el momento no es un plan económico exitoso, lo de ayer era un festejo. El tono era eufórico, de alegría desbordada, de campeonato ganado y si hay algo de lo que estamos lejos todavía es de eso. Le puede ir bien, pero eso todavía no se percibe".

Javier Milei en el escenario del Luna Park.

Por otro lado, señaló: "Todo este movimiento del 'Milei político' es lo más parecido al kirchnerismo que viví hasta acá. Había mucho militante joven auténtico, ahí creo que hay una cierta similitud al kirchnerismo del 2010. La juventud movilizada por una idea, por una propuesta política muy transformadora, eso es muy similar a lo que viví en en el 2010 con mucho espíritu de Somos el Cambio".

Durante su presentación en el Luna Park, el jefe de Estado arremetió contra los opositores y apuntó contra figuras como Cristina Fernández de Kirchner y el presidente español Pedro Sánchez. El economista opinó que "el enemigo de Milei es difuso. Qué es un zurdo para el presidente, esa es la construcción de un colectivo en contra para justificar tu posición. Esto de inventar el enemigo surgió en el kirchnerismo con Néstor. Puede ser que exista o no el enemigo, pero lo que sí veo es que está lejano a los consensos".

Además, Burgueño mencionó que "Milei dice que va a ser el país con mayor grado de libertad. No creo que lo logre y no va a poder lograrlo, me parece hasta perder el tiempo discutirlo como algo posible. Ahora, hacer el expuso que esa es su teoría, eso puede ser un faro para donde él quiere ir y a donde no va a llegar porque no va a poder aplicar eso. No vamos a poder ser ese experimento que él expone, pero sí puede ser un país con una economía mucho más abierta de la que tenemos hoy".

Escuchá la nota completa