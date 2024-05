Santiago Abascal, líder de Vox, defendió a Milei en el Congreso español y apuntó contra el kirchnerismo

uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Abascal a Sánchez: "Pero sobre todo hoy yo quiero decirle que usted no es el rey y que su señora no es una institución del estado. Ustedes insultan al presidente de una nación, le llaman drogadicto, fascista y loco y pretenden que no les responda."



España merece un Abascal