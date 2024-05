Ley Bases: sin una definición del Gobierno, se empantana el dictamen y la discusión seguirá la semana que viene

La Libertad Avanza no logró su objetivo de firmar los dictámenes de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Senado, y postergó la definición una semana más. El presidente del plenario de comisiones, Bartolomé Abdala, abrió la reunión a las 10.30 y anunció que la intención era dictaminar. Más de seis horas después, y con toda la avalancha de correcciones que presentaron los senadores, el mismo senador debió reconocer que no están los acuerdos y dijo que el debate seguía la semana que viene.

Durante todo el miércoles en el Senado, La Libertad Avanza circuló la versión de que había "un borrador dictamen listo para firmar". Sin embargo, ninguno de los senadores que piden modificaciones para aprobar el megaproyecto de Javier Milei pudo ver ese documento. Igualmente, en la Casa Rosada se desligan del intento de dictaminar este miércoles y aseguran que no estaba previsto que en esta jornada se pasara a la firma.

Recién a las 15 le llegó a los jefes de bloque un documento enviado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, con el detalle de los cambios que aceptaban. Lo que seguía sin aparecer era un borrador del dictamen en el que se constataran esas modificaciones que circulaban por los pasillos del Palacio Legislativo.

"Dame el texto que querés que firme y veo si lo quiero firmar, pero anunciar acompañamientos sin ver de qué se trata no lo voy a hacer", señaló uno de los legisladores que planteó una serie de cambios y que espera una respuesta concreta del Gobierno con este tema.

El senador Bartolomé Abdala no consiguió el dictamen del oficialismo.

Una vez terminada la reunión, Rolandi apareció en el Senado para seguir las conversaciones con Victoria Villarruel y algunos senadores. Llegó con María Ibarzabal Murphy, la titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, una de las mujeres de confianza de Santiago Caputo.

Otro de los puntos que cuestionaron los senadores tiene que ver con el apuro del oficialismo para dictaminar. "Si no tenés los acuerdos firmes y ya no tenés el apuro del Pacto de Mayo, ¿para qué querés firmar un dictamen con disidencias que se pueden caer en el recinto?", planteó otro legislador de este grupo.

En paralelo, el kirchnerismo sigue intentando convencer a algunos senadores en particular de que rechacen la ley y que se caiga. Uno de ellos es el correntino Carlos "Camau" Espínola (Unidad Federal), que el año que viene quiere ser candidato a gobernador por la oposición provincial y para eso necesita el sello del Partido Justicialista. "Si vota a favor, el año que viene el PJ no lo va a acompañar para ser gobernador", deslizó un hombre de Unión por la Patria.

La oposición pidió ver un borrador del dictamen antes de firmar.

Tanto radicales como peronistas destacan la "impericia" de los senadores libertarios no sólo para negociar esta ley si no para defender los proyectos. "No hubo un sólo legislador que se sentara a explicar la ley y a decir por qué va a ser beneficiosa para el país", puntualizó un senador. Un ejemplo que ponen para mostrar esto tiene como protagonista al jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche que les hizo creer a varios senadores que hablaba por teléfono con Javier Milei.

Los cambios que la oposición dialoguista le pidió al Senado

Edgardo Kueider es uno de los senadores que La Libertad Avanza necesita que no obstaculice la ley. Este legislador pidió que se modifique y se corrija la redacción de 20 artículos. Pidió que se borre la facultad al Ejecutivo para la “disolución total o parcial” de organismos públicos.

Además planteó que se incorpore a las excepciones al INTI, el SENASA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONADI y los institutos vinculados a la ciencia y tecnología, a la cultura y la educación. Esto último también se pidió en Diputados pero no se aceptó. El Banco de Datos Genéticos sí tiene un amplio consenso en que debe ser excluido.

También cuestionó la privatización de Aerolíneas Argentinas, en línea con buena parte de los senadores patagónicos. "No todos los organismos del Estado deben dar superávit. El Estado no debe ganar Plata. La aerolínea le ha solucionado la vida a las personas de las provincias que no tiene cómo comunicarse. En la lógica de privatizar organismos que generan déficit, solo suman a la crítica de que el Estado no sabe administrar", argumentó y remarcó: "Si son buenos, porque no ponen en práctica la buena administración".

A su turno, el senador por Chaco Victor Zimmermann (UCR) sumó la empresa Correo Argentino al cuestionamiento de las privatizaciones. Pidió que si igualmente se aprueba, se prevea garantizar los servicios que ambas empresas brindan en el interior del país.

También pidió al oficialismo que garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y pidió que "sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario".