La Corte reconoció el impacto del paro judicial y ordenó suspender audiencias penales

A pesar de que en el Ejecutivo se molestan cuando se habla de una parálisis del Poder Judicial, es indiscutible que el funcionamiento del servicio de justicia se ha visto resentido por el contundente paro que llevan adelante trabajadores y funcionarios. A tal punto que el juez de la Corte José Valerio le comunicó en las últimas horas al procurador Alejandro Gullé la decisión de suspender todas las audiencias penales sin detenidos.

El fuero penal es uno de los más resentidos por el reclamo que llevan adelante los trabajadores. Si bien el paro de actividades se lleva adelante en toda la Justicia, es en el fuero penal donde existen mayores inconvenientes. Sobre todo por el hartazgo de auxiliares fiscales y ayudantes fiscales por las condiciones laborales y la falta de reconocimiento de horas extras que les obligan a realizar. La falta de personal ha afectado el desarrollo de las audiencias y el juez Valerio tomó una decisión al respecto.

"Debido a las medidas de fuerza gremiales, informo a Ud. que desde el Fuero Penal Colegiado se ha detectado que en la Primera y Tercera Circunscripción Judicial, existen dificultades para realizar audiencias con personas en libertad y que, de mantenerse esa situación, pueden afectar la realización de las mismas con personas detenidas, que son aquellas a las que se les ha fijado prioridad", expresó José Virgilio Valerio en el comunicado que remitió a Alejandro Gullé.

Ante esa situación, para evitar dificultades y darle prioridad a las audiencias con personas detenidas, Valerio ordenó suspender las audiencias sin detenidos hasta el próximo lunes 27 de mayo. "Le informo que las audiencias sin detenidos quedarán suspendidas (salvo situaciones excepcionales) desde el día martes 22 al lunes 27 de mayo, en la Primera y Tercera Circunscripción Judiciales", consta en el mensaje que le llegó al procurador y que se viralizó entre los miembros del Ministerio Público.

La callejón sin salida del Ministerio Público

El descontento de los trabajadores del Ministerio Público Fiscal no es nuevo y va más allá de la remuneración que reciben. El régimen que tienen es diferente al del resto de los judiciales y no se respeta la legislación laboral vigente. Y en la Corte lo saben. Hace tiempo circuló un documento que llegó a manos del procurador Alejandro Gullé en el que queda certificado que los ayudantes fiscales están trabajando más de 8 horas por día con un solo franco y guardias pasivas que no se pagan como corresponde.

Para solucionar esa situación calculan que habría que nombrar 38 cargos de ayudantes fiscales, pero para eso es necesario que el Ejecutivo autorice partidas que han sido negadas. "No es posible con la planta de personal existente cumplir dichos criterios manteniendo a su vez la disponibilidad de atención en las Oficinas Fiscales y el servicio de justicia que allí se presta de igual forma en la que actualmente se brinda", subrayan desde el Ministerio Público y firman que deberían cerrar 24 Oficinas Fiscales si no fuese por el esfuerzo extra que desde hace años vienen realizando auxiliares y ayudantes fiscales sin que sea debidamente remunerado.

Trabajadores de Oficinas Fiscales reclaman mejores condiciones laborales desde marzo.

Las Oficinas Fiscales operativas en las cuatro circunscripciones judiciales funcionan con tres turnos diarios (matutino, vespertino y nocturno) garantizando la prestación de servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Solo un número reducido de ellas limita su funcionamiento de lunes a viernes de 7 hs a 23 hs.

La cantidad de horas y modalidad de cumplimiento de las jornadas de trabajo de quienes ejercen como ayudantes fiscales en esas dependencias judiciales se establece en 8 horas diarias como mínimo de forma activa, en turno matutino (7 hs a 15 hs) o vespertino (15hs a 23hs), durante cinco días a la semana y dos días de descanso.

Respecto a la modalidad de prestación de servicio en aquellas Oficinas Fiscales que operan durante la noche (23 hs a 7 hs), el o la ayudante fiscal de turno lo hace de forma de guardia pasiva, lo que significa que no es requisito que permanezcan físicamente en la oficina. Siguiendo la misma línea, en los días no hábiles (sábados, domingos y feriados) los y las Ayudantes Fiscales que se encuentran de turno, lo hacen mediante guardias pasivas durante las 24 horas del día.