José Luis Rodríguez Zapatero se sumó al barro y tildó a Javier Milei de "terraplanista político"

El exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este miércoles que el presidente Javier Milei y su Gobierno "están en el terraplanismo político", al aludir a un video donde la diputada nacional libertaria Lilia Lemoine sostiene esa teoría conspirativa.

"Están en el terraplanismo político. La secretaria de la comisión de ciencia del parlamento argentino, que es de Milei, tiene videos por ahí afirmando que la tierra es plana. No recuerdo algo así, ni en el franquismo", manifestó Zapatero en la inauguración del II Encuentro de Mujeres Dirigentes.

En esa línea, el miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) criticó el "hiperindividualismo" y volvió a tomar de ejemplo al Gobierno de Milei: "Creo que esa lógica hiperindividualista lleva a la locura, la jungla. 'Sólo vales lo que tu consigues en la vida'; 'Los impuestos es robar'; 'la justicia social, un robo'. Pienso que esa contracción frente a un mundo con visión progresista, que se ha ido imponiendo globalmente, será cíclica y coyuntural", explicó Zapatero.

Horas antes, en declaraciones radiales, el referente del PSOE también se refirió a la crisis diplomática entre Argentina y España, cuando salió en defensa de la esposa del actual presidente ibérico, Begoña Gómez: "Atacar a la mujer del presidente del país que te recibe no tiene precedentes", afirmó.

También consideró que los dichos del presidente argentino "ahondan en la falsedad" y son "diplomáticamente inaceptables".

"Tiene que rectificarse, ya lo hizo con el Papa", señaló.

"Uno puede apoyar a una acción política, pero no vas a otro país con el que tienes que tener relación a criticar y calumniar al Gobierno, eso en mi larguísima trayectoria política desde luego que no lo recuerdo, no tiene precedente, en absoluto", describió Zapatero.