Rogelio Frigerio: "La Ley Bases es fundamental y tiene que salir rápido"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó del 41° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Durante su discurso lamentó que el Pacto de Mayo no suceda el propio 25 porque Argentina se tiene que "ractificar" hacia el "norte", indicó que la ley bases tiene que "salir rápido", y elogió la gestión económica de Javier Milei.

Explicó que el pacto significaba un peso contundente y que es lo que esperaban los mercados. "El mundo necesita ver a una Argentina con sentido común", dijo Frigerio, pero que antes se tiene que "sacar la Ley Bases y el Paquete Fiscal", y consideró de estar "cerca" a que salgan.

En esta línea, consideró la Ley Bases como "fundamental" y que "tiene que salir rápido" para "dar vuelta la página de esta historia y empezar a pensar otras cosas que hacen falta en el país". "Yo creo que a esta altura (el Gobierno) ha generado el consenso necesario como para que (la ley bases) finalmente salga a la luz", cerró el tema.

Sobre el modelo económico que está adoptando Javier Milei, el gobernador de Entre Ríos dijo que "alguien tenía que ordenar la macro". "Hasta ahora no ví un presidente que tenga tan en claro la necesidad de atacar la madre de todos los problemas en la economía argentina que es el déficit de las cuentas públicas permanentes", elogió al mandatario.

Rogelio Frigerio sobre el pacto de Mayo

"Yo creo que hay que ser más humilde. Hay que darle tiempo a este Gobierno y al presidente. Hay muy poca gente con la autoridad moral para señalar con el dedo a tan pocos meses de gestión estas criticas o estos supuestos cambios. Me parece que hay que esperar, hay que darle una oportunidad a este gobierno", agregó.

De todas maneras, aclaró que "hace falta generar inversión privada, hace falta que el Estado en sus tres niveles tenga como objetivo primordial generar condiciones para que haya inversión y generación de empleo": "ese tiene que ser el norte y la obsesión de todos los funcionarios públicos, eso nos va a sacar adelante".

Por otro lado, admitió que las gestiones de Carlos Saúl Menem y de Mauricio Macri, de las cuales Frigerio formó parte, no hicieron "las cosas bien, sino no hubiera venido el kirchnerismo y no estaríamos en esta situación lamentable en la que está la Argentina ".

La Ley Bases comenzó a discutirse en el Senado.

De todas maneras, le parece "bien" que el gobierno de Milei revindique al de Menem, ya que tuvo "cuestiones muy positivas", ya que "trajo paz" y que "se integró de una manera inteligente al mundo".

El evento será cerrado por el presidente de la Nación, Javier Milei. Durante la tarde también expondrán Luis Caputo, Horacio Rosatti, entre otros. Más temprano participaron Diana Mondino, Jorge Macri y Domingo Cavallo.