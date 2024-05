Feroz advertencia de Javier Milei a la oposición: "Cualquier proyecto desde el Congreso que rompa la caja lo voy a vetar"

En medio de la escalada de tensión diplomática con España, el presidente de la Nación Javier Milei se presentó en público por primera vez tras su regreso de Madrid y habló ante los ejecutivos de finanzas de las empresas más importantes del país, en el cierre del 41 Congreso Anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas).

"Cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quieran romper la caja y hacer volar a este país por los aires, se los voy a vetar, me importa tres carajos", disparó contra la oposición a quien acusó de querer "romper el equilibrio fiscal".

"Tenemos pendientes 3200 reformas y las vamos a hacer. Tarde o temprano, las vamos a hacer. No importa cuanta voluntad tenga de bloquear la política sucia, no me importa. No vamos a parar hasta que la Argentina sea el país con más libertad del mundo", añadió en el seminario financiero que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el barrio porteño de Recoleta.

Bajo el lema ´Argentina: Una Oportunidad Diferente. Acuerdos imprescindibles para un Futuro Sostenible´, el presidente expuso en el evento que reúne a importantes expositores de la política y economía nacional.

Ante los empresarios, Milei planteó una serie de conceptos económicos para explicar su modelo de lo que denominó "dolarización endógena".

Mientras iba exponiendo sobre sus definiciones económicas, Milei volvió a mencionar al mandatario español Pedro Sánchez cuando planteó el ejemplo del Zorro para explicar el uso del dinero y volvió a subir el tono contra su par europeo.

"¿De qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente a Monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy mencioné a España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito (Sánchez), pese a lo que diga la progresía mediática", lanzó ante el auditorio que reaccionó entre risas y aplausos.

En otro tramo del discurso, el gobernante otra vez fustigó sin mencionarlo al radical Martín Lousteau, quien había pronosticado un abrupto salto del tipo de cambio con una eventual dolarización.

"Había uno que dijo ´si se dolariza, lo va a hacer a $7.000'. ¿Dónde está el que decía esa cuenta? Por suerte sacó pocos votos y desapareció. Es uno de los tipos que mayor imagen negativa tiene", dijo antes de imitar el polémico levantamiento de mano del senador para votar a favor del dietazo en el Senado.

Por su parte, Milei explicó que el Gobierno "está tardando en la estabilización porque decidió no expropiar" y remarcó que la apertura del cepo "la determina la gente".

Abordó el tema de la inflación y el desempleo, argumentando que la actual política económica busca corregir errores históricos: "Ahora que estamos bajando la inflación, ¿Cuál es el problema? y sí, se genera desempleo. Y claro, obvio, si estamos limpiando la basura que se hizo durante los últimos 20 años, por no decir desde 1935 en adelante".

"Si continuamos con este proceso, la Argentina va a volver a ser una potencia mundial", concluyó su presentación el presidente.