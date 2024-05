España retira definitivamente a su embajadora en Buenos Aires por el conflicto Milei-Sánchez

El Gobierno español decidió retirar a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso, por la tensión con el presidente argentino Javier Milei. "Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Argentina continuará sin embajador", manifestó José Manuel Albares, ministro de Exteriores español. Esta decisión no marca una ruptura diplomática, pero si una baja en el nivel de relaciones.

“La retirada de la embajadora supone que no habrá embajadora española en Buenos Aires y la embajada funcionará como encargada de negocios. Exigimos disculpas públicas por lo que fue un asalto a la buena fe y hospitalidad de las instituciones españolas”, expresó el funcionario Albares.

Esto se debe a que Javier Milei no quiere disculparse con Pedro Sánchez, presidente español, tras las siguientes afirmaciones del argentino: “Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos; no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abusos puede llegar a generar, aún cuando tenga a la mujer corrupta, ensucia y se toma cinco días para pensarlo”.

Este lunes, Guillermo Francos, ministro de Interior y uno de los hombres de mayor confianza de Milei, relativizó el encontronazo: "Si hubo ofensas, fue de ambos lados. Esto lo tomo como una disputa de un presidente español de izquierda y un presidente argentino de derecha. Es una disputa que se planteó en términos políticos".

"Los empresarios europeos van a venir si tienen oportunidad de ganar dinero porque nada tiene que ver una pelea entre los presidentes de ambas naciones", señaló.