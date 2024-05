Abuso sexual: el kirchnerismo evitó el repudio a Fernando Espinoza en Diputados

La Cámara de Diputados no consiguió el aval de los tres cuartos de los votos para tratar en la sesión de este martes un repudio al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que fue procesado por abuso sexual.

Al tratarse de un tema que no estaba previsto en la sesión, se necesita que tres cuartos de los diputados presentes lo aprueben, un número difícil de alcanzar para cualquier espacio. Esta vez, Silvia Lospennato (PRO) pidió que se trate un repudio al intendente de La Matanza, pero no llegó al número suficiente, ya que el Frente de Izquierda y Unión por la Patria no acompañaron el pedido.

El argumento fue que no había un texto claro para votar. "No hay número de expediente, no se puede hacer política con las mujeres así. Birbiribiri acá no", exclamó la la vicejefa del bloque Unión por la Patria, Cecilia Moreau. En la misma línea se expresaron Myriam Bregman y Romina del Plá.

La votación arrojó 133 votos negativos y 67 afirmativos. Así no pudo aprobarse este apartamiento del reglamento para tratar un repudio al intendente Espinoza, del que no se conoció el texto que querían tratar.

Fernando Espinoza fue procesado por abuso sexual. Foto: NA

Qué pasó con Fernando Espinoza

La jueza María Galletti procesó por abuso sexual simple a Espinoza y decretó su embargo por la suma de $1.500.000. La magistrada también dispuso la prohibición de contacto entre Espinoza y la víctima, quien realizó la denuncia hace dos años.

La resolución judicial establece que Espinoza es considerado “prima facie” responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de la víctima.

El intendente continuará en libertad provisoria, ya que no se cumplen las condiciones restrictivas para su detención, aunque deberá mantenerse alejado de la denunciante y evitar todo tipo de contacto con ella.