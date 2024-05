Tras un año paralizada se formó la Bicameral de Seguridad: los 14 miembros

Luego de una paralización de más de un año, este lunes se constituyó la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura provincial. Su reciente conformación estuvo demorada por la fragmentación de los bloques opositores. Finalmente, la presidencia estará a cargo del diputado peronista Germán Gómez.

La Ley 6.721 establece que esta comisión especial legislativa debe estar integrada por un senador y un diputado de cada bloque político de ambas cámaras. A su vez, determina que la presidencia de la comisión corresponde a un legislador de la oposición.

La última reunión de la Bicameral de Seguridad había sido el 2 de marzo de 2023, cuando concurrió el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino, quien había sido citado por la oposición para dar explicaciones sobre hechos de inseguridad ocurridos en esa época.

Luego de ese encuentro, la comisión no volvió a reunirse en más de una año por falta de voluntad oficialista y en medio de las campañas electorales del 2023.

Semanas atrás hubo un acuerdo entre el radicalismo y la oposición para constituir la bicameral, pero se fue postergando a raíz de una serie de disputas internas en los bloques opositores. Concretamente tuvieron que ver con la ruptura de los diputados José Luis Ramón y Gustavo Cairo con los interbloques del peronismo y de La Unión Mendocina, respectivamente. Estaba previsto que esos dos legisladores formaran parte del cuerpo pero finalmente fueron reemplazados por otros dirigentes de los espacios de la oposición.

En este sentido, la Bicameral de Seguridad estará integrada por los senadores Marcos Quattrini (LAUM), Armando Magistretti (PD), Gabriel Pradines (LAUM), Helio Perviú (PJ), Adriana Cano (PJ), Marcelino Iglesias (UCR) y David Saez (UCR). Además de los diputados Emanuel Fugazotto (Partido Verde), Germán Gómez (PJ), Juan Pablo Gudiño (PJ), Edgardo Civit Evans (Jubilados), Cintia Gómez (LAUM), César Cattaneo (UCR), Enrique Thomas (PRO).

La presidencia estará a cargo del diputado peronista Gómez y el vicepresidente será el senador radical David Saez. A su vez, definieron que se reunirán cada dos semanas los lunes a las 9.30 y que el próximo encuentro será el 3 de junio.

“Se ha hecho un avance importante. Hoy ya tenemos la comisión constituida, y con sus respectivas autoridades, con días y horarios de funcionamiento. Esto merita una alta responsabilidad desde el punto de vista institucional. Todos sabemos que esta es una comisión crítica, pero creo que tenemos que apuntar a la institucionalidad y a una crítica constructiva en un tema tan sensible como es la seguridad de la provincia de Mendoza”, manifestó Gómez tras el encuentro de este lunes.

Remarcó que apuntan a que la comisión tenga una “actividad dinámica” y que recorra también los departamentos de la provincia.

El diputado peronista indicó que la comisión no emite despacho pero suele tratar temas diferentes temas que se determinarán en el próximo encuentro. “La seguridad no es lo que realmente esperamos, nosotros entendemos que faltan recursos importantes que deberían aportarse para tener más capacidad, más funcionabilidad, hay que adaptarse, sabemos que no es sencillo, teniendo en cuenta el contexto económico por el que atraviesa la República Argentina, pero en eso vamos a trabajar, sinceramente, más que una propuesta, esto le toca al gobernador, sí seremos críticos, implacables en la crítica, pero también con el aporte de que la problemática que podamos detectar o la situación compleja que podamos advertir pueda resolver eso”, sostuvo.