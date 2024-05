Alfredo Cornejo habló de la inflación y la posibilidad de que aumente el salario real

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió este lunes a la baja de la inflación registrada en el último informe difundido por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec) y aseguró que para que esta tendencia tenga impacto en el salario real, el Gobierno nacional "tiene que aumentar la productividad de la economía del país".

"Una cosa son mis deseos de que ocurra -y que sea lo más rápido posible- y otra es la realidad concreta. Es muy buen dato que esté bajando la inflación, pero todavía está muy alta. 8,8% en el país y 7,4% en Mendoza. Interanual, a la larga ese dato se homogeniza y ambas quedan similares porque casi todos los condimentos de la inflación son nacionales. Las cifras por provincia no dicen tanto", respondió ante la consulta acerca de que si prevé que exista una crecimiento del poder adquisitivo.

"Ahora, creo que la baja de la inflación va a hacer que aumente el salario real, pero con tiempo. No me voy a cansar de explicar es que tiene que aumentar la productividad de la economía del país. Es decir, si producíamos 10 mil toneladas, tenemos que producir el 20% más. Lo mismo con el vino. Si no incrementa la productividad, no lo va a hacer la recaudación del Estado y tampoco el salario real. Eso es lo que necesitamos que ocurra", sumó Cornejo tras participar de la inauguración del Centro Cívico Puente de Hierro.

En tanto, sostuvo que "el salario real se ha deteriorado en todo el país, pero no en este Gobierno. Viene deteriorado desde hace mucho tiempo. Fundamentalmente, las caídas más grandes han sido por las altas inflaciones del año pasado, el anteaño pasado y este 2024 también".

Como contó MDZ, los salarios en el empleo formal, que engloba a 10 millones de trabajadores del sector público y privado, subieron en el mes de marzo un 14%, según los datos del RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) que elabora la secretaria de Seguridad Social. Así, superó por tres puntos porcentuales a la inflación de dicho mes que llegó al 11%, según el Indec.

Sin embargo, estuvo lejos de recomponer algo del salario perdido en los tres meses anteriores. Mientras que entre diciembre y marzo, los sueldos subieron 58%, la inflación fue del 91%, lo que implica 32 puntos porcentuales de diferencia y una caída del 16,9%.