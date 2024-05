El pedido de Omar De Marchi al Senado por la Ley Bases: "No hay excusas"

El actual Secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil del Gobierno nacional, Omar De Marchi, habló sobre la media sanción que obtuvo la Ley Bases en la Cámara de Diputados la semana pasada y explicó cómo se proyecta el tratamiento en el Senado. El mendocino insistió en que no hay excusas para demorar el debate para que el proyecto del Gobierno sea una realidad.

El referente de La Unión Mendocina y hoy funcionario de Javier Milei, dijo en diálogo con Luis Majul: "Las chances de que no se apruebe o se modifique la Ley Bases son remotas, no estaría bueno, no sería un buen gesto del Senado para la Argentina, que hoy espera nuevas normas y nuevas relaciones en el país. El esfuerzo que hace el presidente Milei en Economía con la baja de la inflación y el equilibro del gasto público necesita ir acompañado con este crecimiento".

"Eso va a venir acompañado de la desregulación, de la mano de la Ley de Bases. Creo que no estaría bueno dilatar la discusión, la discusión que ya se dio en Diputados desde diciembre hasta que salió la ley ha sido enorme y han participado todos. No tiene sentido dilatar la discusión, una modificación en el Senado se va a tomar como una chicana para demorar", agregó De Marchi.

Parte del posteo de De Marchi en redes sociales.

A su vez, en redes sociales, el excandidato a gobernador de Mendoza sostuvo: "El Senado tiene que acompañar el esfuerzo que hace el Presidente @jmilei y el equipo de Economía, con resultados que ya están a la vista como bajar la inflación, eliminar gastos y equilibrar el presupuesto".

"Para crecer hay que desregular, simplificar y alentar a la inversión. Eso es Ley de Bases. No hay excusas en el Senado para demorar la sanción de la Ley", marcó el dirigente mendocino.

Este jueves se reunió el Gabinete de Javier Milei, pero con la ausencia del presidente. Ahora, uno de los puntos que comienza a evaluar el Gobierno es el trabajo legislativo que deberá hacer el oficialismo en el Senado para garantizar el apoyo de una parte de la oposición para lograr la aprobación de ambas iniciativas.

Con el objetivo, ya cumplido, de la media sanción en Diputados, el ministro de Interior, Guillermo Francos, había recorrido previamente gran parte del país reuniéndose con distintos gobernadores. Ahora, continúan con las negociaciones para lograr que el mega proyecto sea ley.