Adolfo Bermejo aseguró que "el bloque de Diputados es lo más sólido del peronismo"

Adolfo Bermejo, diputado nacional de Unión por la Patria por Mendoza, fue uno de los diputados peronistas que votó a favor del impuesto a las tabacaleras. Se trata de un único artículo que fue aprobado como parte de la Ley Bases y ahora será enviado al Senado. Fueron 82 votos afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones. El Gobierno rechazaba estas modificaciones con el argumento de que hubo un "fuerte lobby de empresas del tabaco". Sin embargo, los radicales encabezaron la rosca para introducir este artículo. La sorpresa la dio Unión por la Patria, y al respecto Bermejo dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM. Además, se refirió al rol de los gobernadores, la situación crítica del peronismo, y más.

"Votamos a favor del impuesto al tabaco porque entendimos que era lo único beneficioso para Mendoza", sentenció Bermejo. Si bien el oficialismo logró la media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, hubo un punto en particular en el que perdió: "El oficialismo se negaba a imponer este impuesto que, en realidad, es una sola tabacalera la que no lo está pagando, la más grande del país. Eso le permite a esta gente competir con otras tabacaleras, con otras marcas, y obtener muchos más beneficios. Como es un impuesto coparticipable que va a la provincia y a varios municipios, los tres legisladores por Mendoza desde el peronismo (Martín Aveiro, Liliana Paponet y el mismo Bermejo), votamos a favor junto con los diputados radicales de Mendoza", dijo el legislador nacional.

Adolfo Bermejo agregó que la votación del bloque fue dividida ya que "era un capítulo que no sabíamos qué iba a suceder en el transcurso del debate. En el bloque no pudimos unificar postura, por lo tanto había legisladores que estaban en contra, algunos se querían abstener y otros, como los de Mendoza, que íbamos a votar a favor porque sabíamos que era un beneficio directo para la provincia y los municipios".

Respecto al 'Señor Tabaco', y el lobby de las empresas tabacaleras, Bermejo aseguró que "en lo personal, no hubo lobby por parte de la política, ni de mi bloque indicándome cómo tenía que votar. Mucho menos lobby de empresarios de las tabacaleras. Al menos yo no vi nada de eso. Simplemente actué pensando en que era lo mejor para mi provincia. Siempre he actuado así, tanto en el Senado de la Nación, como ahora en la Cámara de Diputados. Con errores y aciertos, porque puedo equivocarme, pero siempre busco lo mejor para Mendoza. Actuamos y votamos en ese sentido, con esta convicción".

En este sentido, el diputado insistió en que "el bloque no tuvo otra que dar libertad de acción porque no había manera de uniformar una posición conjunta, como sí la tuvimos para el resto de la ley". Y agregó: "Es cierto que a lo largo de todo el país en el peronismo, después de un resultado adverso, de perder elecciones en la Nación, en las provincias y en los municipios, aparecen diferencias, enfrentamientos y es natural después de derrotas tan importantes. Lo que puedo decir es que lo más sólido que puede tener el peronismo hoy en todo el país es el bloque de diputados".

