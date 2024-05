Un senador radical pide por el financiamiento de todas las universidades nacionales

El senador nacional por la UCR Maximiliano Abad cuestionó que el financiamiento universitario solamente alcanza a la Universidad de Buenos Aires, y señaló que hace falta "recomponer" el financiamiento de las otras "60 universidades nacionales", y no solamente el de la UBA.

“La actualización en un 270% del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300% para Hospitales de la Universidad de Buenos Aires es un dato alentador pero insuficiente para dar respuesta a los reclamos de todo el sistema público universitario”, indicó.

Y continuó Abad: “Como lo anticipamos en febrero de este año, la situación presupuestaria de las Universidades Públicas de la Argentina es de extrema gravedad, ya que al no haberse sancionado una Ley de Presupuesto, las casas de estudio están funcionando con partidas presupuestarias compuestas por fondos con los valores del año 2023, esto es, sin la correspondiente actualización presupuestaria por inflación”.

"Para garantizar el financiamiento universitario, hace falta recomponer el de las 60 Universidades Nacionales restantes, no sólo el de la Universidad de Buenos Aires”, fue tajante.

Maximiliano Abad habló sobre el presupuesto de la UBA.

Además, Abad consideró que no solo el presupuesto es destinado a los gastos de funcionamiento, sino que también debe ir a docentes, investigadores y trabajadores no docentes de las Universidades Nacionales: “Cómo bien lo expresó el Consejo Interuniversitario Nacional, el sistema público universitario es uno solo y necesita de un financiamiento adecuado, que incluya el presupuesto básico para su funcionamiento y también la actualización de los salarios y de los fondos para ciencia e investigación. Invertir en educación Superior no es un gasto, es una decisión de apuntalar el desarrollo y la perspectiva de crecimiento de nuestro país".

En esta línea, el senador le preguntó y le sugirió al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que incorpore la Educación al Pacto de Mayo: “¿Cuál es la prioridad que tiene el Gobierno con la educación pública argentina?”, señaló Abad y continuó: “Además de una pregunta, ministro, permítame hacer una sugerencia. En el Pacto de Mayo o de Junio o de Julio, cuando deseen hacerlo, incorporen a la educación, porque los pactos no pueden ser de adhesión, los pactos tienen que ser de concertación”.

“Estamos pensando y estudiando su propuesta de incluirla en el Pacto de Mayo”, respondió Nicolás Posse a Maximiliano Abad.

Este pedido puede llegar a estar apuntado hacia Martín Lousteau, quien mantiene una estrecha relación con Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.