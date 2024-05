Ley Bases en el Senado: sin agenda confirmada, no está claro cuándo se tratará el megaproyecto de Javier Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel ya puso en marcha su plan para aprobar la Ley Bases con la menor cantidad de cambios posibles. El fin de semana seguirá las negociaciones con conversaciones con senadores y gobernadores para ajustar el número. Esta vez, a diferencia de las anteriores, no hay fecha estimada ni de dictamen ni de sesión.

"El trabajo de consensos no se define en comisiones solamente", fue la definición que llegó desde el despacho de la vice. El lunes no habrá reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales en la que se discuta la Ley Bases.

Claro, si todo cambia entre la publicación de este artículo y el principio de semana, la decisión será convocar para firmar el dictamen. Pero eso está muy lejos de ocurrir. Villarruel se dedicará este fin de semana a conversar con distintos gobernadores y senadores para negociar. "Una buena opción sería que den los votos y después trabajar en proyectos de ley para corregir los impactos que tengan en las provincias", apuntó la vocera de una senadora que no termina de definir su voto.

En cambio el martes a las 16 está convocada a una reunión sólo la comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el Pacto Fiscal, el mejor escenario para el oficialismo es dictaminar ese mismo día. Para eso deberá convencer que no más de dos senadores dialoguistas se alejen del despacho que Ezequiel Atauche, presidente de la comisión. El kirchnerismo tiene siete de las 17 firmas de la comisión. En este proyecto hay puntos que son analizados con lupa por la oposición que pide cambios. El principal es el impuesto a las Ganancias. Este punto es aún más difícil porque no toda la oposición dialoguista tiene la misma postura.

El gobernador Torres acordó el apoyo político a las leyes en el Senado.

Guadalupe Tagliaferri y Martín Lousteau, por ejemplo, están dispuestos a votar para que la cuarta categoría de los trabajadores vuelva a tributar. En cambio, los patagónicos no quieren saber nada con esto. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, el jueves pasado se reunió con la vice y justo con Edith Terenzi, senadora por la provincia patagónica, confirmaron que ambos proyectos los acompañarán pero que cuando se trate el Paquete Fiscal en particular van a rechazar el capítulo del impuesto a las Ganancias.

"Coincidimos en la importancia de unir esfuerzos para potenciar nuestra provincia y le transmití la invitación a que nos visite en los próximos meses", señaló en X Torres el día siguiente de la reunión. "Ella nos expresó todo el cariño que siente por Chubut, en especial por la localidad de Río Mayo, donde vivió en su infancia", agregó junto con la foto en la que se los ve sonrientes, donde también está el vicegobernador Gustavo Menna, de la UCR.

El tema Ganancias, sin embargo, acompleja aún más a varios de los senadores que responden a provincias que quedaron con la financieramente con la soga al cuello, luego de que en octubre el Congreso aprobara la eliminación de Ganancias para la cuarta categoría. Este impuesto es coparticipable, es decir, que sería más dinero que llega a las provincias.

Martín Lousteau trabaja en los cambios que le propondrán al gobierno.

En caso de que corrijan otros puntos en el Pacto Fiscal como la eliminación del monotributo social, uno de los reclamos de la UCR en el Senado, que no estuvo en Diputados, es posible que el oficialismo tenga un dictamen de mayoría la próxima semana. Hay que ver qué día porque también es cierto que casi no hubo expositores por este proyecto, las últimas dos semanas todo se centró en la Ley Bases.

Acá habrá mucho más por revisar y negociar en un terreno empantanado en pedidos de modificaciones de todo tipo: previsional, de privatizaciones (Correo y Aerolíneas Argentinas, las más cuestionadas), blanqueo, RIGI y facultades delegadas.

Lousteau, Abad y Tagliaferri trabajan para seguir afinando las modificaciones que están consensuadas entre los senadores que piden cambios. La idea es ir conversándolo con Villarruel y con Rolandi para que el oficialismo defina qué sí y qué no. "Hasta que el gobierno no diga que acepta los cambios no podemos garantizar que haya ley", indicó uno de los senadores que avanza en estos cambios.

La decisión de no fijar una fecha de dictamen ni de sesión la bajó directamente Victoria Villarruel. Este fue uno de los puntos que más la enfureció del manejo de la ley que hicieron los funcionarios de la Casa Rosada. "Venían, se sacaban una foto, decían una fecha y se iban. Nadie se quedaba a negociar nada", reprochó uno de los hombres cercanos a la vice.

Con Villarruel al mando de la negociación parece cambiar la estrategia de negociación, esto implica diálogo fluido con senadores y gobernadores, redacción en conjunto de un borrador y promesas a futuro. Igualmente el enriedo sigue siendo el mismo: cómo articular los intereses de los gobiernos provinciales, los nacionales y la visión de los senadores en un proyecto que apunta a fijar las "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".