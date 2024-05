Comedores fantasmas: solicitan informes con nombres de los responsables

El fiscal federal Ramiro González pidió informes para determinar si, efectivamente, la mitad de los comedores comunitarios registrados son fantasmas. La solicitud se da luego de que el Ministerio de Capital Humano revelara que de los 2.193 espacios auditados, 1.032 no pudieron ser reconocidos como comedores o merenderos.

González también solicitó distintos informes para esclarecer los nombres de los funcionarios responsables de los controles del destino de los recursos que eran para los comedores inexistentes, y la digitalización los expedientes administrativos denunciados como irregulares. Además, el fiscal pidió que “se investigará a los particulares que hubieran actuado en connivencia a los fines de desviar los fondos públicos del Estado Nacional en forma penalmente relevante”.

El Ministerio de Capital Humano que, mediante la Resolución MDS 480/20 del 8 de julio de 2020, se creó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos comunitarios de organizaciones de la sociedad civil (RENACOM). Dicho registro tiene como objetivo "el relevamiento de información de los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria de forma gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social", según su página web.

En febrero de este año comenzó un proceso de auditoría y relevamiento de aquellos comedores y merenderos que estaban inscriptos en el RENACOM. La investigación arrojó que de los 2.193 espacios auditados, "1.161 pudieron ser identificados como comedores o merenderos (entre ellos, 12 comedores cuya existencia se verificó pero que no pudieron ser relevados y para los que se programó una nueva visita)", pero que "1.032 comedores no pudieron ser identificados como tales", conocidos como "comedores fantasmas".

Polémica con comedores fantasmas

De los espacios que no existen, "el 33% no funciona más como comedor o merendero; en el 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y en casi el 16% de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero", señala el Ministerio.

Ante las acusaciones de que se dejó de enviar recursos a los comedores que sí funcionan, el Ministerio de Capital Humano informó que "el financiamiento correspondiente a prestaciones alimentarias a comedores y merenderos no ha sido interrumpido".