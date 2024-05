Axel Kicillof acelera sus movimientos políticos y suma fotos con gobernadores de Juntos por el Cambio

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a reunirse con un gobernador que no es de su línea política. Este viernes se lo hizo con Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe. El encuentro se dio en Rosario y su fin fue la firma de un convenio para continuar trabajando en políticas y acciones contra el crimen.

En la sede de Gobierno de Rosario, Pullaro recibió al bonaerense. Recorrieron la Central OJO de la ciudad y el foco del encuentro fue la lucha contra el delito y las bandas criminales.

La relación entre ambos mandatarios en materia de seguridad tiene un antecedente: Axel Kicillof ya había enviado 80 camionetas de la Policía Bonaerense a Rosario con el objetivo de ser utilizadas por las fuerzas santafesinas y colaborar así en la lucha contra el narcoterrorismo.

Kicillof con Ignacio Torres

El miércoles, en tanto, se difundió una foto de alto impacto político: un encuentro entre Axel Kicillof junto al macrista Ignacio Torres, de Chubut. La reunión se dio para la firma de un convenio de colaboración para fortalecer el sistema sanitario chubutense. El encuentro se llevó a cabo en Rawson.

Axel Kicillof junto a Nacho Torres.

"El federalismo no es solamente el vínculo con un Estado nacional que hoy no está cumpliendo con sus obligaciones, también es trabajar de forma unida entre todas las provincias que integran nuestro país", explicó Kicillof durante el acto de firma, y agregó: "Si Chubut puede valerse de recursos que la provincia de Buenos Aires está en condiciones de aportar, entonces no importa a qué partidos políticos pertenecemos, sino cómo garantizamos la salud y los derechos de todos los argentinos y las argentinas".