Victoria Villarruel "retó" a Anabel Fernández Sagasti por "cuchichear" en la visita de Posse al Senado

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, expuso este miércoles por primera vez en el Congreso de la Nación para dar su informe de la gestión del gobierno de Javier Milei. Lo escucharon los los senadores, que también hicieron sus pregunta al funcionario. Sin embargo uno de los momentos más curiosos de la sesión especial se dio cuando la vicepresidenta retó a la senadora kirchnerista.

"Perdón senadora Fernández Sagasti, la escucho hasta acá, no me quiero imaginar el ministro. Tratemos de no cuchichear", dijo en primer lugar a modo de advertencia Villarruel dirigiendose a la legisladora mendocina.

Y luego sostuvo: "Tratemos de no estar con los rumores constantemente. Entiendo que quieran hablar, pero no es el ámbito. Gracias".

Sobre la sesión, la senadora de Unión por la Patria intervino diciendo: "Alarmante la falta de visión federal en la exposición del Jefe de Gabinete hoy. Le llevé dos inquietudes que tenemos los mendocinos: qué va a pasar con el régimen de #ZonaFría y qué piensa hacer el ejecutivo nacional con el sobrestock de vino que tenemos en la provincia mientras abren las importaciones. Sigo esperando las respuestas...".

"Las mismas oportunidades que tienen los porteños, las queremos tener los mendocinos, esa es la falta de visión que tienen", remarcó Sagasti en su consulta al Jefe de Gabinete de la Nación.

También fue tajante nuevamente con el tema Zona Fría ya que "hay 400.000 familias en Mendoza que hoy están contempladas en este régimen y nos gustaría saber si nos vamos a poder calefaccionar".

Y finalmente puntualizó: "Sobre la importación de vino, yo no sé quién le escribió la respuesta, queremos saber cuál es la proyección de la importación para 2024".