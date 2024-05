Movilidad jubilatoria: cinco dictámenes y pedido de sesión especial

Al cierre de la comisión por la movilidad jubilatoria, los distintos bloques de Diputados presentaron sus dictámenes sin llegar a un acuerdo en conjunto. Hasta el momento hay cinco, siendo estos el de Unión por la Patria, el de Hacemos Coalición Federal, que presentó junto a la UCR, CC e Innovación, el dictamen de La Libertad Avanza, el del PRO -diferenciándose del oficialismo- y el de la izquierda. El de UxP es el que más firmas junta, con 33 hasta el momento. Además, desde Hacemos, UCR, Innovación y CC pidieron sesión especial para el 4 de junio para tratar la movilidad jubilatoria.

El tiempo límite para la presentación de dictámenes es el jueves a las 12. Luego de eso, se comenzarán a difundir. El primer artículo del dictamen de HCF indica que "los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), conforme la fórmula que como ANEXO forma parte integrante de la presente ley".

Por otro lado, el diputado Germán Martínez, de UxP, explicó porque el bloque no tuvo acuerdos con los legisladores "moderados": "Las diferencias son sobre cómo se pagarán las sentencias que hay a favor de los jubilados y qué se hace con el stock de deuda en función de la deuda de la Nación por las cajas de jubilaciones no transferencias de las provincias. No son estos ítems el núcleo conceptual del proyecto, pero ahí residen las diferencias".

“Con cierta desazón debemos admitir que no pudimos llegar a un acuerdo, pero en este plenario de comisiones hay una mayoría que está claramente da favor de la recuperación de las haberes jubilatorios. Hemos avanzado mucho en estas últimas semanas, y si bien persisten ciertas diferencias, no podemos perder las esperanzas de llegar al recinto con los acuerdos necesarios para alcanzar la mayoría”, agregó en este sentido.

Pedido de sesión especial para el 4 de junio

Se pedirá una sesión especial para el 4 de junio para tratar la movilidad jubilatoria. "Hay que ponerse de acuerdo para ir pronto a una sesión", indicó el diputado Itai Hagman. “Lo que hoy firmamos es un dictamen que refleja el punto de consenso al cual habíamos arribado una mayoría de este cuerpo, que se parece mucho al dictamen que firmaron la UCR, HCF y la CC”, agregó.

“Es una pena que hoy no hayamos podido consensuar un dictamen, por lo menos entre quienes en todo este proceso de debate fuimos mayoría en expresar la necesidad de recomponer los haberes jubilatorios de manera inmediata”, concluyó el economista.

Los otros dictámenes

El dictamen presentado y firmado por el oficialismo replica lo dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima sería de 265 mil pesos en junio.

Por parte del PRO, que se separaron del oficialismo, su dictamen incorpora en la fórmula, además del IPC, un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), agregando un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%), pero la posibilidad de liquidar el adicional en 12 cuotas. También elimina las jubilaciones de privilegio para presidente y vice.

Nueva fórmula por decreto desde julio

Mientras tanto, la Anses confirmó este jueves que a partir del mes de julio, entrará en plena vigencia la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) con aumentos mensuales y, tanto las jubilaciones y pensiones, como las asignaciones, se ajustarán en función del Índice de Precios al Consumidor del mes de mayo.

En tanto que para junio "a las jubilaciones y pensiones se les aplicará el porcentaje del 8,83 por ciento de aumento correspondiente al IPC de abril", informó el organismo previsional.

En consecuencia, el haber mínimo bruto rondará los $206.931 y el máximo será de alrededor de $1.392.450.