La insólita explicación de Ginés González García sobre el vacunatorio VIP

El exministro de Salud Ginés González García insistió en que las personas involucradas en el escándalo denominado vacunatorio VIP "tenían la justificación de una o más razones" para inmunizarse contra el coronavirus y explicó que dejó el bajo perfil que había adoptado porque aguardaba que llegará "la indagatoria, que fue hace 20 días", en el marco del expediente que investiga presuntas irregularidades en la campaña de vacunación contra el covid-19.

En diálogo con Contrareloj, el programa que conduce Rodo Herrera en Radio Colonia, el extitular de la cartera sanitaria aseguró que "los que aparecían en el Vacunatorio VIP eran los que llamaban y por diversos motivos no podían vacunarse, pero todos tenían la justificación de una o más razones".

"Yo quise salir a decir que era todo algo razonable y legal. Nadie puede negarle a nadie que tenga el derecho, que se vacune", remarcó.

Al referirse al impacto que tuvo la polémica en el entonces Gobierno del Frente de Todos, Ginés González García contó: "A mí me habló el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y me dijo que el Presidente (Alberto Fernández) ya le había declarado a la prensa que habían pedido mi renuncia". Y se quejó: "Me declararon culpable de entrada".

Además, recordó las complicaciones que tuvo gestionar el Ministerio de Salud en medio de la pandemia de coronavirus: "Estábamos todo el tiempo pensando qué se podía hacer, tomando decisiones bastante a ciegas".