Cuánto recaudará el estado si se aprueba la modificación al sector tabacalero

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley Bases impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto contiene una serie de artículos que modifican el sector del tabaco y que, fuentes de la cadena de valor, confían que ayudará a recuperar los ingresos de las provincias por coparticipación federal.

Ahora, el proyecto de Ley se encuentra en la Cámara de Senadores, donde el oficialismo busca alcanzar el dictamen de comisiones para poder bajarlo al recinto.

Según un informe publicado por ABECEB, "de ser aprobado el capítulo tabacalero, para el año 2024 se aumentaría la recaudación proveniente del sector por US$ 600 millones a nivel nacional". En cifras totales se "estima que la recaudación para el período 2024-2026 se incrementaría en más de 2.700 millones de dólares: US$ 2.300 millones del Impuesto Interno que hoy 40% del mercado no paga y que es coparticipable; US$ 207 millones del Fondo Especial del Tabaco para las siete provincias tabacaleras y US$ 200 millones para la Anses".

El escrito también destaca que "al modificar la alícuota de impuestos internos, las provincias recaudarían US$ 315 millones extras provenientes de este sector. En el período 2024-2026 este número ascendería a más de US$ 1400 millones. Con relación a las provincias tabacaleras (Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca) podrían aumentar sus ingresos en más de 42 millones de dólares en 2024 y, en el período 2024-2026, ese número ascendería a más de 200 millones de dólares".

"Más allá del aumento de recaudación de las provincias, si la Ley Bases es aprobada, según las estimaciones la Anses cobrará en 2024 US$ 46 millones adicionales y para el período 2024-2026 esa suma rondaría los US$ 230 millones; para financiar una de las principales causas del déficit fiscal en Argentina. Estos fondos, según la ley, tienen como finalidad financiar las jubilaciones en el país".

La propuesta de la Ley Bases para el sector

El informe publicado por ABECEB destaca que la Ley Bases "propone por un lado una suba de la tasa del Impuesto Interno a los cigarrillos del 70% al 73% y por otro, elimina el Impuesto Mínimo para los cigarrillos. Esta modificación busca traer igualdad a un sector que desde hace casi 10 años se ve distorsionado por medidas cautelares otorgadas por la Justicia Federal que le permitieron a Tabacalera Sarandí comercializar sus productos a un precio muy bajo -un tercio del valor que pagan las empresas que sí cumplen los impuestos como indica la Ley-".

Y sigue: "Esta diferencia de precios le permitió aumentar su participación de mercado de un 5% a más del 40% del total, en detrimento de las empresas que sí afrontan los tributos y afectando la recaudación del Estado Nacional".

En el informe se estima que "el Estado Nacional ya perdió más de US$ 5.800 millones en los últimos 8 años a fuerza de las empresas tabacaleras, principalmente Tabacalera Sarandí, que gracias a medidas cautelares no paga el principal impuesto del sector".

Denunciaron penalmente a Tabacalera Sarandí

La Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras presentó una denuncia penal por la comisión de los "delitos de cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos y otros delitos que pudieran surgir".

La misma apunta al dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero; Carlos Castagneto, diputado nacional y extitular de la AFIP; Ezequiel Lebed y Daniel Reposo, ambos funcionarios del organismo recaudatorio; el comandante general de Gendarmería Javier Lapalma; y el oficial de la Policía Federal Argentina Roberto Modia.

La presentación, que fue hecha por el titular de la cámara Luis Eugenio Guinle, refiere a la recepción de un correo en la casilla oficial del organismo, con copia a la Cámara de Industria del Tabaco y la Cámara de Salta, donde un anónimo daba cuenta de maniobras ilegales registradas en las últimas semanas relativas al presunto pago de coimas a diputados a fin de lograr que la reforma tributaria a la industria del tabaco fuera retirada de la ley ómnibus.