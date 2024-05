¿Peligra el Pacto de Mayo? El contratiempo que analiza el Gobierno

El ministro del Interior, Guillermo Francos, es uno de los intermediarios encargados de negociar con la oposición para que la Ley Bases sea aprobada. Si bien el Gobierno de Javier Milei espera que con algunas modificaciones la Ley Bases tenga el visto bueno del Senado de cara al Pacto de Mayo, este último puede postergarse.

La ley está avanzando en el Senado, en las comisiones. Esperamos para hoy tener el dictamen final. Estamos tratando de conciliar entre todos las propuestas de modificaciones, y creo que al final del día de hoy podemos tener un dictamen final favorable", manifestó Francos en una entrevista en Radio Rivadavia.

Además, el funcionario clave de Milei habló sobre si el Pacto de Mayo corre peligro: "Nuestra intención es llevar el dictamen al recinto de sesiones el martes o miércoles de la próxima semana, pero depende de los senadores. Puede ser que algunos no estén proclives para terminar esto el 25 de mayo. Tampoco me parece tan importante. Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y finalmente lo hacemos tratada la ley”.

“Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos como termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos al decisión, por ahora es ir al Pacto de Mayo”, completó Guillermo Francos.

Por último, el ministro del Interior habló sobre la causa judicial que investiga a los piqueteros: “Ojalá la investigación pueda culminar con la imposición de penas para los responsables; alguna vez tenemos que dar el ejemplo de que hay justicia en la Argentina. Es una gran cantidad de delitos. De forzar a las personas, de abuso, de usar la pobreza como instrumento para beneficiarse políticamente".