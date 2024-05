Mercedes Rus anticipó que el Gobierno prepara catorce puntos para evitar ciberestafas

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, asistió este martes al Anexo de Diputados de la Legislatura para presentar el paquete de leyes ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). La funcionaria habló de las once leyes incluidas en la propuesta del Ejecutivo y, además, anunció que el Gobierno tiene intenciones de avanzar con catorce puntos vinculados a los ciberdelitos. los cuales se encuentran bajo auditoría en la actualidad.

Rus estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Hugo Sánchez; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich; el director general de Policías, Marcelo Calipo; el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el director general de Investigaciones, José Vega; el director de Administración, Marcelo Penutto y el director de Logística, Javier Yañez. Asimismo, participaron el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, y la subdirectora, Alejandra Llarena.

Al ser consultada por el plan del Ministerio de Seguridad y Justicia en materia de ciberdelitos, Rus explicó que pronto se conocerán en detalle el contenido del plan del Gobierno. "Hemos trabajado un plan de catorce puntos. Esto no es tan sencillo. No es sólo modificar una ley. Hemos acompañado un propuesta a nivel nacional, que tiene que ver con incorporar el delito de robo por identidad, usado mucho en las estafas. Trabajamos con campañas de alfabetización digital y con este plan que hemos puesto al servicio de un comité para que lo audite. Realmente, son temas muy complejos. No involucra a la seguridad solamente desde el punto de vista preventivo y a la Justicia", dijo.

"Todavía no hemos anunciado estos catorce puntos porque estamos auditando este plan. Hemos tener comienzos de ejecución en lo que tiene que ver con reuniones con los bancos e identidades financieras. También por la propuesta nacional -que ya lo hicimos- y la propuesta provincial, donde había algunas normas contravencionales que tenían que ver con eso", siguió Rus.

"Las campañas de concientización y un programa de relaciones con la comunidad para instruir a jubilados respecto de cuáles son las medidas de protección porque sabemos que es un grupo vulnerable para estos hechos. Además, estamos trabajando con el Ministerio Público Fiscal. Por ahí es difícil dar con autores en este tipo de modalidades, pero el MPF tiene un alto porcentaje de recuperos si la denuncia es a tiempo", concluyó.

El Gobierno de Alfredo Cornejo ya presentó en abril ante la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la propuesta de modificación para los Códigos Penal y Civil y Comercial de la Nación. En lo que respecta al ciberdelito y estafas relacionadas, el escrito busca actualizar el marco legal, haciendo referencia a la necesidad de legislar en consonancia con los avances tecnológicos y las nuevas formas de delincuencia. Se plantea la ampliación de los delitos de estafa y ciberestafa, y se incluyen sanciones duras en casos de suplantación de identidad.