Javier Milei reafirmó que Carlos Saúl Menem "fue el mejor presidente de los últimos 40 años"

El presidente Javier Milei inauguró el busto de Carlos Saúl Menem en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada y entre lágrimas confesó que "hoy estamos haciendo un acto de justicia, por eso traemos su imagen a la casa desde la que gobernó a la Argentina durante más de 10 años". A lo largo del discurso, Milei dejó en claro que para él, Menem fue el "mejor presidente de los últimos 40 años".

En un evento que duró alrededor de una hora, la ceremonia en la Casa de Gobierno recibió a exfuncionarios de la gestión de Menem, ministros de Milei, diputados, senadores y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. La primera en hablar fue Zulemita Menem, la hija del expresidente; luego Eduardo, el hermano del riojano y por último el presidente libertario, quien cedió gran parte de su discurso para contar la trayectoria de Carlos Saúl y al mismo tiempo dio a conocer algunas anécdotas privadas que se dieron entre él y Menem. Para Milei, el expresidente fue "alguien que trató de sacar la barbarie de Argentina y ponerla nuevamente de pie".

"No es menor donde está ubicado este busto", lanzó en un momento el presidente, para explicar el por qué de su ubicación y la distribución de los otros bustos que lo rodean. A continuación, el presidente explicó que tanto la escultura de Bartolomé Mitre, de Carlos Pellegrini, de Faustino Sarmiento y de Julio A. Roca están expuestos en la parte principal del Salón de los Bustos porque los cuatro fueron personas con carácter. Milei dio a entender que los nombrados eran personas con "coraje", -como se refirió a Pellegrini, como "cabrón" y "piloto de tormentas" y a Sarmiento como un funcionario que "no era el mejor con las formas"-, pero que de alguna manera cada uno supo tener la valentía para "hacer las cosas que tenían que hacer". Sobre Roca enfatizó, hacia el final del discurso, y dijo que "si no fuera por Carlos (Menem) hubiera sido el mejor presidente de la historia".

Zulemita fue la primera en decir unas palabras, luego habló Eduardo Menem y por último Milei.

Los paralelismos que el presidente quiso imponer entre él y Carlos Menem

Durante su discurso, cuando Milei contó la época en donde Menem estuvo preso y "varias veces al borde de ser desaparecido", el libertario no dejó de enfatizar en que el expresidente logró sobrevivir porque "tuvo la custodia de su ángel de la guarda, su hermano Eduardo". A pesar de no clarificar nada, trato de imponer la imagen de hermandad como ejemplo del vínculo que el propio Milei tiene con su hermana Karina Milei, quien también es secretaria General de la Presidencia y una de las personas que decide quién entra y quien no al círculo íntimo del jefe de Estado.

Por otro lado, casi llegando al final del evento, Milei dijo que Menem fue "un verdadero líder" que "se muestra y queda claro por las personas que lo acompañaban". "Y si hay algo que me caracterizó al gobierno de Menem fue siempre de rodearse de los mejores. Nunca tuvo miedo de rodearse de gente talentosa, y eso eso los que mostraba como líder mayúsculo que fue (...) Si hay alguno más cerca de poder copiarlo es justamente rodearme de los mejores y estoy orgulloso del equipo económico y todo el equipo de Gabinete con el que vamos a sacar a la Argentina adelante", agregó Milei, buscando encontrar similitudes entre él y la gestión de Menem, que se desarrollo entre 1989 y 1999.

Los invitados y los ausentes

Poco a poco, antes de las 12, fueron llegando todos los invitados a la ceremonia, que no solo contó con la presencia del presidente Milei sino también con gran parte de su Gabinete. En la primera fila se encontraban Milei, Karina, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano; Guillermo Francos, ministro del Interior; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y Lule Menem, una de las manos derechas de Karina y subsecretario de Gestión. Una de las ausencias que se hizo notar fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

También hubo otros invitados, exfuncionarios del Ejecutivo, durante la administración de "el turco". Entre ellos se encontró Carlos Corach, secretario de Legal y Técnica entre 1992 hasta 1995, y Alberto Kohan -por ejemplo- que se desempeñó como secretario General de la Presidencia durante el mandato de Menem.