El Gobierno festejó la nueva baja de la inflación en abril: "Seremos potencia"

El número de inflación de abril que dio a conocer el Indec se ubicó en 8,8%. La cifra marcó otra fuerte desaceleración respecto del 11% de marzo y mantiene el rumbo descendiente en relación a diciembre, cuando llegó al 25,5%.

Rápidamente, varios referentes de La Libertad Avanza salieron a destacar el valor que quedó por debajo de los dos dígitos por primera vez en seis meses.

El primero en expresarse fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que la inflación "se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado".

Pocos minutos después fue el turno del diputado nacional José Luis Espert, quien valoró el dato del cuarto mes del año y aprovechó para elogiar al Gobierno de su aliado, Javier Milei.

"En solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí", escribió.

El senador Francisco Paoltroni fue más allá y subrayó: "El esfuerzo de los argentinos y el gran trabajo del equipo económico de Milei sigue dando resultados. Seremos potencia".

"Nos dejaron a las puertas de una hiperinflación, con una infla mayorista del 54% y una minorista diaria del 1% que anualizada daba 17.000%. A pesar de todo eso, en 5 meses logramos bajar la inflación a un digito. Aún queda mucho por mejorar, pero estamos en el camino correcto", remarcó el legislador porteño Ramiro Marra.

Dirigentes del PRO también destacaron la tendencia a la baja de los incrementos mensuales. El diputado Fernando Iglesias remarcó que "no solo es un muy buen dato", sino que además favorece "a sectores pobres y de clase media que consumen más en ropa y alimentos que en servicios.

"8,8% fue la inflación en abril, otra vez a la baja. De a poco vamos saliendo de la terrible crisis que nos dejó el kirchnerismo", coincidió Diego Santilli.

Hasta el momento, hubo pocos referentes opositores que salieron a cuestionar el dato de abril. Uno fue el diputado del Frente de Izquierda (FIT-U) Nicolás del Caño y que, si bien reconoció que el número "bajó respecto a los picos de 25% de diciembre", remarcó que fue "a costa de una licuación enorme de jubilaciones, salarios, recortes en la obra pública, en las universidades y una profunda recesión".

"No hay nada que festejar, los salarios no alcanzan, los tarifazos son impagables y aumentan los despidos. Es urgente un aumento de emergencia para los trabajadores formales, informales, desocupados y jubilados. Nadie puede ganar menos de lo que cuesta la canasta familiar", cuestionó.

También el diputado por el Partido Socialista, Esteban Paulón, compartió sus cuestionamientos y remarcó que "contra el entusiasmo oficialista, seguimos siendo uno de los países con mayor inflación del mundo y aún presenta un índice mayor al promedio del periodo anterior".

"Con los sueldos que a duras penas intentan subir a la escalera, sigue el ajuste brutal", cerró.