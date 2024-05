El efusivo consejo de Luis Juez a Javier Milei en pleno debate de comisiones por la Ley Bases

El senador nacional del PRO Luis Juez aseguró que la Ley Bases fue "muy debatida y discutida" y que hay algunos que "quieren encontrarle el pelo al huevo".

Además, hizo referencia a la poca "sinceridad" que hay en algunos de los senadores y afirmó, a modo de consejo al presidente Javier Milei: "Cuando te juntás con bandidos, por más que hagas la ley, te van a cagar".

En diálogo con Radio Splendid, Juez aseveró que no va a opinar "por lo que vayan a hacer otros senadores de otros bloques" y que en la reunión que tuvieron "hace 40 días con el ministro del Interior y Gabinete (Agustín Posse)", comentaron que el debate "iba a ser complejo y difícil" debido a que contaban "con poco tiempo".

"Cada uno tomará una postura y después veremos. Hay tipos que no quieren que la ley salga. Hay que sincerarse y decir quien está dispuesto a darle el instrumento al Gobierno para que arranque y quien quiere modificar", apuntó.

Por otra parte, indicó que su "objetivo central" como el de otros senadores, era que el Gobierno nacional "llegue con la ley debajo del brazo al Pacto de Mayo".

"El silencio administrativo es un planteo que formuló una senadora (Juliana di Tullio) con absoluto desconocimiento de la integridad del derecho. No me quieran enredar con boludeces. No es más fuerte el compromiso de llegar al 25 de mayo que lo que se vote en la ley", indicó.

Para finalizar, señaló la importancia del "compromiso de la palabra empeñada" entre sus pares: "Siempre que uno se junta con gente honorable, tenés la sensación de que van a cumplir", concluyó el senador cordobés.