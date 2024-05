Video: Anabel Fernández Sagasti, furiosa durante la discusión de la Ley Bases en el Senado

El Senado de la Nación retomó este lunes el tratamiento en comisión de la Ley Bases y el paquete fiscal, después de haber entrado en cuarto intermedio el jueves pasado. Durante las exposiciones, la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti protagonizó un fuerte cruce con el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, y el senador Ezequiel Autache.

Es lunes, la lista de expositores estuvo dividida en 14 llamados y tuvo como invitados a distintos sindicalistas, periodistas y diputados provinciales, entre otros. El primer llamado cuenta con los expositores propuestos por la senadora Juliana Di Tullio (Buenos Aires), de Unión por la Patria. Entre las figuras destacadas de ese grupo se encontraron Héctor Daer, de la Confederación General del Trabajo (CGT), y Hugo Yasky, diputado nacional y titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

A partir de esto, se generaron momentos de tensión entre los gremialistas presentes y representantes de La Libertad Avanza, lo que provocó la furiosa reacción de Anabel Fernández Sagasti. Puntualmente, Ezequiel Autache comenzó a discutir acaloradamente con Héctor Daer -de la CGT- y la senadora mendocina cargó contra los legisladores libertarios a cargo del plenario.

Mirá el video:

"Presidente, su actuación y la de su ladero en esta comisión es lamentable. Déjeme terminar de hablar y por favor no me interrumpa porque, si no, va a seguir demostrando que tengo razón. Usted puede preguntar lo que quiera. Ahora, la manipulación de la lista de oradores, cortar la palabra, la provocación y la falta de respeto a invitados porque piensan distinto no es algo habitual en esta casa", le cuestionó Fernández Sagasti al puntano Bartolomé Abdala.

"¡No me interrumpa porque yo tengo la palabra!, lanzó la senadora de Unión por la Patria, luego de que Abdala le señalara que "no le falta el respeto a nadie".

En ese orden, la mendocina continuó: "Todos podemos preguntar. Algunos acá tenemos años en esta Cámara y nunca se le ha faltado el respeto a un invitado. De hecho, vinieron funcionarios del Gobierno que dijeron barbaridades y nadie les faltó el respeto. Desde el bloque de Unión por la Patria no lo vamos a permitir".

"Si tan interesado está usted y el señor formoseño (Francisco Paoltroni) en el desastre que supuestamente dejamos en el país, póngase a trabajar y presente un proyecto porque ni él ni usted han presentado uno. No sé de qué trabajan, pero de senadores no", agregó en tono desafiante Fernández Sagasti.