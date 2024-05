Miguel Ángel Pichetto apuntó contra el Gobierno y realizó una particular recomendación

Para Miguel Ángel Pichetto, "hay que construir una opción del centro democrático en la Argentina, que tenga también una parte de peronismo y otros sectores”. Así lo dijo en una entrevista al canal de streaming C+ en que también habló del Gobierno de Javier Milei, la Ley Bases y algunas áreas sensibles del Ejecutivo como el Ministerio de Capital Humano.

“Si(la Ley Bases vuelve a Diputados, se va a tratar únicamente la reforma que se hace en el Senado, puntual. No va a estar en debate toda la ley. Desdramatizo el tema, forma parte del sistema democrático. Hay una cámara de origen que votó con simple mayoría, va a la cámara revisora que es el Senado, difícilmente tenga dos tercios, con lo cual las reformas que el Senado le incorpore van a ser revisados nuevamente en última instancia por la Cámara de origen que es la Cámara de Diputados”, dijo el diputado nacional y jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal.

Sobre la actualidad de la Argentina señaló: "Es un presente que está en construcción. Esperemos que se consolide porque está justo en la instancia del cambio. Esperemos también que tenga la sensibilidad social para poder amortiguar los efectos de ajuste que son muy duros en la gente. Hay que cuidar el empleo, hay que retomar la construcción. Hay un montón de temas que están todavía en construcción”.

En este contexto, apuntó contra la organización de los ministerios y los rumores de cambios. "Entrás en el plano de informaciones más reservadas de la entraña del Gobierno, pero yo creo que oxigenaría algunas áreas. A mí no me preocupa tanto tener 8 o 12 ministerios. Creo que la Argentina agroindustrial necesita un ministro de agricultura o un secretario de agricultura que tenga independencia y autonomía y que dependa del presidente únicamente”, dijo, y agregó: "Creo que la educación es un factor importante, hay un área que está muy sobrecargada, que no estoy descalificando a la persona que la lleva adelante Capital Humano, pero me parece que tiene muchas responsabilidades muy sensibles, en términos de la vida cotidiana de la gente”.

Durante la entrevista, Pichetto valoró a Victoria Villarruel sobre quien dijo que mantiene "buen diálogo". En cuanto a la hermana del Presidente señaló: "Con Karina Milei también tuve un diálogo bueno. Me pareció correcta. Me recibió, hablamos de un tema particular, yo la conocí en el debate de la primera ley, donde ahí hice una reflexión con ella: ‘Transmitile al presidente que hable con los gobernadores, que haga lo que hacía Menem o Kirchner’”.