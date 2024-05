Ley Bases: sin dictamen a la vista, se estiran los plazos en el Senado y crece la expectativa por la definición

La Libertad Avanza empezó una nueva semana en el Senado de la Nación sin una noción real de cuándo habrá dictamen para tratar la Ley Bases en el Senado de la Nación. Mucho más lejos está de poder fijar una fecha en la que se sancionará este megaproyecto de Javier Milei.

El primer paso antes de ir al recinto, en caso de que el Gobierno no quiera repetir el fracaso político de febrero cuando en Diputados la Ley Bases volvió a las comisiones, es definir un dictamen que tenga el aval de la mayoría de los senadores y se vea plasmado en las firmas.

En el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales tiene 39 miembros. Un primer poroteo deja en desventaja al oficialismo. En ese contexto, la Unión Cívica Radical (UCR) tiene a tres senadores (Maximiliano Abad, Martín Losuteau y Pablo Blanco) que piden que se le haga modificaciones a la media sanción que llegó de de la Cámara baja.

Sí reconocen que hay llamados aislados, pero aclaran que "eso no define nada hasta que no se hagan los planteos suficientes". Este lunes el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, estuvo presente en el Senado de la Nación y se reunió con Ezequiel Atauche, jefe del bloque La Libertad Avanza, mientras los expositores criticaban algunos puntos de la ley.

La demora de funcionarios del Gobierno para convocar orgánicamente a los bloques dialoguistas a escuchar los pedidos puntuales de modificaciones enfurece a varios senadores y a Victoria Villarruel, que se ve sola en la misión de llevar este barco a destino. La reunión de Lousteau con Guillermo Francos enfureció a varios senadores del radicalismo.

"No hay una voluntad del Gobierno de llamar a una mesa para revisar lo que llegó de Diputados", señaló un radical que no le cayó nada bien que Lousteau se reuniera por su cuenta con el funcionario de la Casa Rosada. "Están desordenando lo que nosotros ya ordenamos", remarcó.

La que fue más dura fue Carolina Losada (UCR). "No fue en representación del bloque, yo me enteré por los medios", indicó la senadora por Santa Fe. "Lo leí en los portales", agregó y remarcó que el porteño "aún no nos dijo nada" del encuentro con Francos.

En una situación similar está el senador Edgardo Kueider, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. "Si no hay cambios fuertes, no se va a firmar el dictamen", deslizaron desde el entorno del entrerriano a MDZ. Además, coincidieron con el planteo de los radicales: "No hubo ningún tipo de contacto del oficialismo para ver qué hacer con este proyecto, falta muchísimo".

Cuántas firmas necesita La Libertad Avanza para dictaminar

En el plenario de comisiones hay 39 sillas. La Libertad Avanza tiene sólo dos, Atauche y Bartolomé Abdala. Cuenta con el apoyo de los tres del PRO, Carmen Rivero, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri, aunque esta última también tiene sus críticas al proyecto, principalmente al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI). Así con aliados de bloques provinciales y una buena parte de la UCR llegan a 16 voluntades para firmar el dictamen, según el poroteo de MDZ. La reunión entre Martín Lousteau y Guillermo Francos no cayó bien en el bloque radical.

Del otro lado están los 17 de Unión por la Patria, que en principio todo irían por el rechazo. Aunque después habrá que hilar fino para ver qué posición tendrán algunos senadores, como el santiagueño José Neder, que responde al gobernador Gerardo Zamora, interesado en que se sancione esta ley.

Para revertir esta desventaja inicial, el oficialismo tendrá que aceitar conversaciones con los seis que esperan modificaciones a la media sanción y que hasta que eso no ocurra no están dispuestos a firmar el dictamen. Allí están los tres radicales Abad, Blanco y Lousteau, Kueider, el santacruceño José María Carambia y la rionegrina Mónica Silva. Los senadores esperan que empiece una mesa de negociación para avanzar con el dictamen.

Estos dos últimos son parte de una negociación que la Casa Rosada debe definir con los gobiernos provinciales. Por su parte, Kueider, que integra el bloque Unidad Federal con Alejandra Vigo y Carlos "Camau" Espínola, no tiene una jefatura política a la que responde. Por eso "buscará los cambios que mejoren la producción de su provincia sin aceptar cualquier cosa".

En este escenario, se espera que el Gobierno pise el acelerador y convoque a una mesa para negociar con estos las principales espadas parlamentarias. Una vez que se dé este trámite es posible que el camino quede despejado para que la ley avance. Todavía prima el espíritu colaboracionista de la mayoría de los senadores, pero no quieren que la Ley Bases pase por el Senado como una escribanía.