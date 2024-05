Las condiciones de Martín Lousteau: la negociación clave que enfrenta el oficialismo para obtener un voto decisivo

Mientras sigue trabado en el Senado el debate por la ley Bases y el paquete fiscal, el radical Martín Lousteau expuso sus condiciones para acompañar los proyectos de Javier Milei. El senador nacional de la UCR enumeró tres puntos para negociar con el oficialismo: “La primera es una recomposición de las jubilaciones y pensiones, que perdieron un gran porcentaje desde que asumió este gobierno”, aseguró.

"La segunda es un financiamiento a las universidades. Los gastos de funcionamiento de las universidades cayeron mucho y tienen riesgo de (no) poder seguir continuando", agregó Lousteau. Y, en tercer lugar, el titular de la UCR dejó en claro que la Argentina está “repleta de obras públicas pequeñas a las que le falta muy poquito para ser terminadas" y que "es más caro pararlas y dejarlas caer, que terminar el financiamiento".

El mensaje del legislador se conoce unos días después de haber mantenido una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Entre los ejes de la charla estuvo los posibles cambios de la ley Bases y el nuevo paquete fiscal, de cara a la votación de la misma en la Cámara Alta. También se trató sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales.

Los puntos de Lousteau: ¿son negociables?

El economista Carlos Burgueño, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, se refirió a la charla que mantuvieron ambos mandatarios, y señaló que "hay dos puntos claves, que son la apertura de la negociación en el Rigi y en el blanqueo. Son dos capítulos de los que expuso Lousteau que me parecen atendibles. Deberían ser puestos sobre la mesa de discusión y, si esto implica que el proyecto vuelva a Diputados, entonces deberá volver". Y opinó que "Javier Milei no se puede enojar por esto, ni el kirchnerismo llamar vendepatria al que negocia".

Burgueño resaltó los puntos en los que "concuerda" con el senador radical: "Respecto al Rigi, está el tema de las importaciones. Las empresas que vengan a invertir más de 200 millones de dólares, pueden importar sin pagar aranceles. Esto implica que cualquier producto importado va a salir mucho más barato que cualquier producto igual, similar o incluso mejor que se produzca acá en Argentina. Entonces, en ese sentido, lo que plantean corregir es aplicar aranceles. Si vamos a competir, compitamos, pero en igualdad de condiciones".

"Losuetau también propone no sacarlas del cepo y algunas cuestiones vinculadas a la actividad minera. Ahí hay una salida que es, sin tocar lo que está, darles beneficios cuando le suman valor agregado. Después, Martín menciona el tema del cepo para los dividendos, creo es que si no das ese beneficio, acá no viene nadie. El sostiene mantenerlo, ahí hay un punto que está bien lo que él dice, pero sino acá nadie viene a invertir", destacó.

El economista afirmó que "el Rigi se aprobó demasiado rápido en Diputados, creo que el Senado está corrigiendo y considero que está bien".

Martín Lousteau es uno de los que puede ser clave para la aprobación o el rechazo de los proyectos, dada la división de fuerzas en la Cámara. El oficialismo es minoría y necesita de aliados para avanzar. Si hay cambios, el debate volverá a Diputados, pero al menos el Gobierno se podrá anotar otra victoria parcial.

