El duro reproche de Malena Galmarini al Gobierno por la reacción al triple crimen de Barrancas

La extitular de AySA, Malena Galmarini, cuestionó al vocero presidencial Manuel Adorni, luego de que el funcionario de Javier Milei se negara a definir al crimen de tres mujeres en el barrio de Barracas, por su condición de lesbianas, como un "atentado a determinado colectivo".

En su tradicional conferencia de prensa, Adorni repudió el hecho y lo calificó como "terrible" pero aclaró que "es injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa". "No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo", planteó.

En consecuencia, Galmarini fue tajante y le respondió: "Te guste o no te guste a vos, Adorni, es un atentado contra un colectivo en particular. Esa bomba molotov se la tiraron a Andrea, Sofía, Pamela y Mercedes y se la tiraron por ser mujeres lesbianas".

"No es un caso aislado y no surge en el vacío: hace sólo un par de días el biógrafo y amigo de tu jefe dijo abiertamente que son personas enfermas y que la homosexualidad no es una práctica sana", agregó en alusión a los dichos del escritor, Nicolás Márquez, quien se refirió a la homosexualidad como una conducta insana y autodestructiva.

"Los discursos de odio generan acciones de odio. Háganse responsables. Fin", sentenció la exfuncionaria en la red social X, donde compartió un extracto de las declaraciones de Adorni.

Este domingo se conoció la muerte de Andrea Amarante, la tercera víctima del violento episodio que ocurrió el lunes pasado, donde un hombre roció con combustible y e incendió la habitación donde se hospedaban cuatro mujeres.

Pamela Fabiana Cobas y Mercedes Figueroa fallecieron durante los días consecutivos al ataque en el Instituto del Quemado. En tanto, Sofía Castro Riglos es la única sobreviviente y podría recibir el alta esta semana tras declarar como testigo.