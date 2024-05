Patricia Bullrich a fondo: qué dijo sobre Karina Milei, una unión con La Libertad Avanza en 2025 y el rol de Mauricio Macri

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el PRO y La Libertad Avanza deben unirse de cara a las elecciones de 2025; recalcó que el expresidente Mauricio Macri ya no le toca un lugar protagónico y elogió a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por "darle sostén político al proyecto" del oficialismo.

Además, planteó críticas contra Juntos por el Cambio al afirmar que, a diferencia del proyecto de La Libertad Avanza, no tenía en claro las ideas ni el modelo político.

"Las cosas se hicieron a medias, yo lo viví. Nunca se decidió ir en contra en serio y generar orden. Creo que había como una idea de que las cosas generan un costo político", dijo en una entrevista por La Nación Más.

"Son los momentos en los que te toca. Hay momentos donde sos protagonistas y otros en los que tenes que dejar que el protagonista sea otro, el actual presidente de la Nación", especificó sobre Macri y recalcó que el objetivo del Gobierno para la próxima elección legislativa de 2025 haya dos propuestas: "La del cambio, y la retrógrada".

Insistiendo sobre la posibilidad de una unión electoral entre el oficialismo y el partido amarrillo, señaló: "La identidad no es partidaria es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenes votos".

De esta forma, se diferenció respecto a la postura de opositores al gobierno de Javier Milei como el radical Martín Lousteau o el referente del PRO Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, Bullrich elogió a Karina Milei y la definió como "una persona que tiene mucha personalidad, decisión, y que cuida mucho a su hermano".

Para la ministra de Seguridad, la hermana del mandatario tiene la decisión de "darle sostén político al proyecto", y por eso trabaja en el armado de La Libertar Avanza a nivel nacional.

Por último, describió a Javier Milei como un referente "que tiene una convicción profunda de llevar adelante un plan de cambio, hacia un capitalismo de reglas, un camino hacia la libertad".