Luis Juez: “En Córdoba estamos frente a un Gobierno con todos los signos de autoritarismo y nepotismo”

Luego de que esta semana se trabara el dictamen que permitiría discutir en el recinto del Senado la Ley Bases enviada por el Gobierno nacional, proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, el legislador cordobés Luis Juez fue muy crítico con sus pares, en especial los pertenecientes a bloques que responden al kirchnerismo y a los gobernadores justicialistas.

El senador nacional del Frente Cívico señaló que las trabas de la oposición en la Cámara Alta, sumado al segundo paro nacional que realizaron la CGT y las dos CTA el pasado jueves, mostró que "el peronismo jugó todas sus fichas esta semana" para impedir la gobernabilidad de Milei.

"Esta semana quedó en evidencia que una gran parte del peronismo no tiene ninguna intención de que el Presidente tenga los mínimos instrumentos para llevar adelante su gestión de gobierno. Hay una parte importante de senadores, particularmente el núcleo más reaccionario del kirchnerismo que lo dicen con claridad: ´No queremos que el Presidente tenga ninguna herramienta´. Y no es que quieren modificarla, quieren directamente que no haya Ley Bases", indicó Luis Juez en una entrevista que concedió a MDZ.

Por otro lado, indicó que los senadores de bloques "peronistas no kirchneristas", que responden a los "gobernadores dialoguistas" con el Gobierno nacional, "aún no han actuado en consecuencia con ese diálogo que vienen llevando adelante. "De hecho, el peronismo dice que con cuatro votos, está en condiciones de voltear la Ley Bases", criticó el cordobés.

"Soy consciente de que el peronismo jugó todas sus cartas esta semana con el paro general, que fue pensado, armado y coordinado estratégicamente para que el jueves no hubiera dictamen de comisión en el Senado", aseguró Luis Juez. Y aseveró: "Cuando el peronismo juega, juega con todo: con los movimientos sociales en la calle, con los senadores y los diputados en el Parlamento, con la CGT y el paro general.. Y así lo han hecho en buena parte de la historia de la Argentina".

Luis Juez durante la reunión plenaria de comisiones del Senado que trata la Ley Bases. Foto NA

Para el senador cordobés, en necesario que los gobernadores "logren que sus senadores se expresen con claridad", para que se emita un dictamen en la Cámara alta en la próxima semana, con el fin de que la Ley Bases se apruebe al menos en general, con modificaciones en algún que otro capítulo.

-¿Qué trasfondo ve detrás de la dilación en la aprobación de la Ley Bases elevada por el Gobierno de un Presidente que a cinco meses de asumir cuenta con una amplia adhesión de sus votantes y una alta imagen positiva?

- Es lo que ha pasado siempre en la historia de la Argentina: cuando el peronismo no gobierna, hay casi un mandato profético de evitar que una gestión no-peronista dure mucho tiempo en el poder. Y para eso utilizan todos los instrumentos que tienen: el voto de una mayoría parlamentaria o la CGT y los movimientos sociales en las calles... ¿A quién se le ocurre que en cuatro meses y medio le hagan dos paros generales a un Gobierno que recién está caminando? ¿Cuándo en cuatro años no le hicieron uno al peor Gobierno democrático que tuvimos como lo fue el de Alberto Fernández?.

- Es casi un hecho que no se llega a aprobar la Ley Bases en el Congreso antes del próximo 25 de Mayo. Con ese panorama ¿Qué expectativas tiene del Pacto de Mayo que se realizará en Córdoba?

- El Pacto de Mayo es una convocatoria a todo el país para comprometerse con una hoja de ruta que nos permita caminar juntos. Ahora, si yo no te quiero dar esa hoja de ruta porque no quiero acordar con vos en nada -como piensa gran parte del sector peronista- es muy complicado. ¿Cómo podés plasmar un pacto con gente que lo que quiere es que te vaya mal?. Es evidente que un sector muy grande de la política argentina, particularmente liderado por Cristina Kirchner, que tiene un montón de gobernadores no kirchneristas que a ella le tienen pánico. Y por eso no se animan a instruir a sus senadores para que voten a favor de esta Ley Bases que nos permitiría conseguir las inversiones que se necesitan para el desarrollo del sector minero, por ejemplo. O que necesitamos porque la caída del Impuesto a la Ganancias nos ha desfinanciado. Según Juez, Martín Llaryora hizo casi 19 vuelos en el avión sanitario de la provincia de Córdoba para ir a pelear con los "Pituquitos de Recoleta". Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

Críticas al gobernador Llaryora

- ¿Cómo ve el papel que está jugando el peronismo cordobés, en particular la figura de Martín Llaryora que será anfitrión del Pacto de Mayo?

- El 10 de diciembre cuando asumió, Martín Llaryora vio el panorama y se dijo que como Gobernador de la provincia peronista más importante de la Argentina -sacando a Buenos Aires que está en manos del kirchnerismo-, podría ser el próximo candidato a presidente del PJ. Y así lanzó anticipadamente su campaña para el 2027. Por eso, hizo casi 19 vuelos en el avión sanitario de la provincia de Córdoba, se gastó fortunas, para ir a pelear con lo que él llamaba los "Pituquitos de Recoleta".

Tensó tanto la cuerda que hizo caer la "Ley Ómnibus" en su momento. Porque fueron sus diputados los que la boicotearon, si no hoy ya estaríamos hablando de otro tema. En conclusión, eso es lo que le están generando un altísimo rechazo, una caída casi de 30 puntos en su imagen. Y por eso ahora está recalculando. Ahora está especulando con el Pacto de Mayo, que lo deja en un lugar muy incómodo, porque claramente no sabe cómo actuar, qué hacer, qué función va a tener.

Él jugó todas sus fichas con una ambición desmedida, y le fue muy mal. Así que ahora está repensando el tema. Aún más, él tiene a una senadora que es Alejandra Vigo, que además es la esposa del exgobernador Juan Schiaretti, que tampoco ha expresado abiertamente si va a acompañar o no la Ley Bases. El otro día se levantó a la hora de la votación del aumento de los salarios a los senadores y, con su ausencia de la banca, permitió que se consiguieran los dos tercios de los votos para tratar el proyecto de resolución.

Es toda una incógnita el peronismo de Córdoba, y particularmente con la conducción de alguien como Martín Llaryora, que no tiene ni la capacidad política de José Manuel De la Sota, ni la mirada administrativa de Juan Schiaretti. Según Luis Juez, el año próximo Juan Schiaretti será el primer candidato a diputado nacional por Córdoba. Foto: Hacemos Unidos por Córdoba.

- Llaryora le ganó a Usted el año pasado en las elecciones para gobernar Córdoba por un escaso margen. En campaña Usted anunciaba que la continuidad del PJ en el poder iba a impactar negativamente en la provincia. ¿Cree que se cumplió lo que pronosticó?

- Tenía muchas más ganas de pedir disculpas antes que decir que tenía razón; que todo lo que dijimos que iba a pasar, está efectivamente ocurriendo. Desde el plano judicial, se dejó en descubierto que en las muertes de bebés ocurridas en el Materno Neonatal, estaba involucrado el exministro de Salud provincial y la directora del hospital. En aquel momento, en plena campaña, nos hicieron creer que la responsabilidad la tenía solamente la enfermera (Brenda Funes).

En el plano de la Seguridad, hemos tenido el récord de muertos por peleas territoriales con el tema narco. Además, modificaron la ley del Tribunal de Cuentas que es hoy conducido por la oposición y le sacaron facultades para que no pueda investigar. Generaron fondos reservados en tres ministerios en el medio de la emergencia económica. Y, en la última semana, nos hemos enterado que han nombrado como asesores con rango ministerial a tres viejos dirigentes de la "Vieja "Guardia" de la política.

Por otro lado, esta semana se frustró una sesión en la Legislatura provincial porque intentaron introducir un proyecto que tiene como objetivo plantear una mayoría de dos tercios para poder tratar temas sobre tablas, cuando el reglamento de la Cámara es absolutamente distinto. Evidentemente, el objetivo del oficialismo es paralizar la actividad parlamentaria para evitar controles. En resumen, en Córdoba estamos frente a un gobierno con todos los signos de autoritarismo y nepotismo.

- ¿Cómo cree que se agrupará ese peronismo con miras a las elecciones legislativas del 2025? ¿Y qué papel cree que tendrá el exgobernador y candidato presidencial Juan Schiaretti?

- No me gusta hacer futurología, pero lo que sí tengo claro es que el año que viene el primer candidato a diputado nacional por Córdoba va a ser Juan Schiaretti. Esta es la forma con la que el peronismo cordobés se ha ido renovando en los últimos 25 años. Es como un gran partido de "Chinchón": mientras uno roba, el otro espera... Te van a vender que el año que viene Schiaretti es un dirigente distinto a Llaryora, para que pueda ser diputado nacional. Y en definitiva después termina todo siendo una misma cosa.

Córdoba y el Pacto de Mayo

- ¿Por qué cree que en los últimos cuatro meses fue subiendo la imagen negativa de Llaryora y los cordobeses le cuestionan la suba de las tarifas, más allá de la quita de los subsidios que decidió el Gobierno nacional?

- Porque la gente no es tonta y dice: ´Acá lo que está mal es el Gobierno provincial y no la quita subsidios en sí´. Porque ve que el la Provincia se gastó 27.000 millones de pesos en publicidad y está batallando por la quita de subsidios del transporte cuando tenemos el boleto más caro de la República Argentina, porque es un negocio y porque claramente se permitió el vaciamiento del transporte urbano de pasajeros durante muchísimos años. ¿A quién le van a echar la culpa si hace 25 años que está en el poder el mismo gobierno? ¿A quién le va a echar la culpa de la suba de la boleta de la luz cuando se sabe que tiene un costo fijado por la Empresa Provincial de Energía (EPEC) y aún así tienen la factura de luz más alta del país. Que en Ingresos Brutos, tienen la alícuota más alta aún cuando Córdoba se ha convertido en una provincia en la que la mitad de los cordobeses, están por debajo de la línea de la pobreza. Córdoba será sede el sábado 25 del llamado "Pacto de Mayo" al cual convocó el presidente Javier Milei a todos los gobernadores. Foto: NA

- ¿Cuál cree que será la participación de Martín Llaryora durante el Pacto de Mayo? ¿Y cuál será la suya como senador nacional por Córdoba?

- Mi participación será la que las autoridades decían. Yo no soy tan importante como para andar preocupado en qué funciones voy a cumplir en el Pacto de Mayo. Yo no uso mis relaciones personales (con el Presidente Milei) para beneficio individual. Si le sirve a Córdoba, bienvenido sea. Para mí, esta es una gran oportunidad para la política argentina de reconstruir una relación; deberíamos aprovecharla. Ojalá se pueda hacer pero no lo sé.

Me gustaría que llegásemos con la Ley Bases aprobada. Pero bueno, hoy todo está todo muy lejos de eso. Los gobernadores no entienden que, en democracia, hoy te toca gobernar a vos y mañana te toca a otro. Si los gobernadores van a retirar su acompañamiento o su apoyo al Pacto, porque Cristina (Kirchner) no los deja, porque el peronismo le impide actuar en solidaridad con el resto de la Argentina, estamos jodidos.

No sirve un pacto si los gobernadores peronistas apuestan al fracaso de este Gobierno que votó masivamente la gente. Pero ese es el concepto de democracia que tienen. Yo lo vengo repitiendo: que si existe el Club del Helicóptero, el hangar está en el Senado. Porque, reitero, cuando el peronismo no gobierna, se vuelve destituyente. Y esto es lo que ha hecho en los últimos 50 años en la República Argentina".