"El mal llamado paro": fuerte crítica de los empresarios mendocinos a la CGT

La Unión Comercial e Industrial Mendoza (UCIM) publicó un contundente comunicado en repudio a la medida de fuerza a nivel nacional que ejecutó la CGT (Confederación General del Trabajo) el pasado jueves 9 de mayo, el cual "afectó a millones de personas". Aseguran que "esta maldad de la CGT costó más de 500 millones de dólares a los contribuyentes". Precisaron que lo ocurrido fue un "mal llamado paro".

"No hemos estado ante un paro nacional. Solo asistimos a la ausencia de transporte aéreo y terrestre, tanto sea para el servicio de pasajeros como de cargas. En muchos casos obligados y en otros muchos casos, como en Mendoza, hubo servicio de pasajeros, disminuido pero vigente. El comercio, actividades industriales y hasta los bancos funcionaron (con persianas bajas para no tener problemas o represalias) y con los empleados que se presentaron a trabajar", explicaron desde la UCIM en el comienzo del comunicado difundido este domingo.

"Los múltiples testimonios que se tienen de la gente muestran el rechazo de la política mafiosa de los sindicalistas que están cuidando su caja y que abusan bloqueando y amenazando a transportistas y que no permitieron trabajar a quienes querían trabajar. Ampliamente la ciudadanía se ha manifestado, sin estar de acuerdo o estando de acuerdo con el actual Ejecutivo nacional, que no quiere más de lo mismo y no quieren saber de este círculo más parecido a una mafia que envuelve a distintos estratos de la vida política, empresarial y social del país. Estas personas que solo persiguen el provecho propio, enriquecerse porque son todos millonarios, con autos de lujo, propiedades valiosas logradas a costa de un pueblo empobrecido, una cultura abandonada, gente que vive en la calle", profundizaron.

En Mendoza el transporte público funcionó al 60%. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Desde la UCIM indicaron que "la ausencia de transporte afectó varios millones que no pudieron tomar subtes, colectivos aviones o trenes. Esto, por supuesto, perjudicó a los trabajadores que tuvieron que buscar vías alternativas (y por supuesto más caras) para acercarse, con la voluntad de trabajar". Y sostuvieron que "(el jueves pasado) la gente le dijo abiertamente no al sindicalismo, a este sindicalismo que durante 20, 30, 40 años ha estado al frente de una caja que no quieren soltar y que es el verdadero fin de su existencia. Una vez más demostramos que queremos sentirnos y ser tratados como ciudadanos argentinos y no ciudadanos de segunda, sin derechos y manejados como gente no pensante".