Operativo consenso: Guillermo Francos mantuvo una reunión reservada con Martín Lousteau por la Ley Bases

El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, mantuvieron un encuentro reservado ayer para conversar sobre la Ley Bases y el nuevo paquete fiscal, de cara a la votación de la misma en la Cámara Alta. En el encuentro se trató también sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales.

Según indicó Infobae, el eje central del cónclave fue definir cuáles son los artículos centrales a ser modificados. Cabe señalar que Lousteau fue una de las voces más críticas sobre el contenido tanto de la Ley Bases como del paquete fiscal. Fue el legislador quien durante los plenarios realizados esta semana el que marcó cambios en la redacción sobre puntos específicos del proyecto.

Previo al encuentro, el senador había señalado que “este es el paquete de blanqueo más generoso de la historia argentina”. “Se trata de un beneficio enorme para los que no pagan impuestos”, agregó, definiéndolo como “una burla al contribuyente”.

Además, denunció que "los más ricos de la Argentina van a pagar menos” mientras que "la gente va a pagar más impuestos cobrando menos”. "

A la clase media le aumentan el impuesto a las ganancias, y las pymes tienen que seguir pagando impuestos, mientras cae la actividad” agregó.

Martín Lousteau y una reunión reservada con Francos

Guillermo Francos, confiado con la sanción en general

Por su parte, Guillermo Francos confirmó que el oficialismo ya tiene los "votos suficientes" para aprobar la Ley Bases que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso, luego de la media sanción que obtuvo la norma en Diputados.

"Tenemos votos suficientes para aprobar la ley. Es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con senadores. En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, que muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos", aseguró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el funcionario sostuvo que la Cámara Alta reviste "una complejidad diferente" a la Cámara Baja en cuanto a la aprobación de la Ley Bases. "No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no".