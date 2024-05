Julio Cobos profundizó su postura sobre los créditos hipotecarios UVA

Julio Cobos, diputado nacional por la UCR, a través de su cuenta en la red social X y de un comunicado oficial, cuestionó las condiciones establecidas por el Banco Nación en cuanto a los créditos hipotecarios UVA. Al respecto, charló mano a mano con MDZ Radio 105.5 FM. Además, opinó sobre el futuro de la Ley Bases.

En las redes sociales tuvo una posición crítica respecto de estos lanzamientos que se plantean como una gran solución para miles y miles de familias. Sin embargo, hay un antecedente y hablar de créditos UVA, en el imaginario social, supone un riesgo. Al respecto Julio Cobos expresó que "son créditos que tuvieron su vigencia y está pagando la gente a partir de 2016, con un boom en el 2017. La totalidad de créditos otorgados rondó los 100.000. Esta gente se vio damnificada porque su salario no evolucionó conforme a la inflación. Se le hace muy difícil a la gente ya que están pagando cuotas de entre $600.000 y $900.000. Se vuelve a poner este sistema de crédito en vigencia, con las mismas características".

"Se da una 'X' cantidad de dinero, en este caso el 75%, 80% del valor de la propiedad, adquirida o a construir, se le agrega una tasa de interés que está rondando el 5%", dijo Cobos y agregó: "En algunos casos, en los anteriores créditos, llegó al 12%. Nosotros también reclamamos la reducción de una tasa porque, en algunos casos, comenzó con el 3.5% y fue aumentando. Lo cierto es que no hay ninguna garantía de que el salario recupere terreno perdido a la inflación".

Respecto a la deuda que se va acumulando dijo que "hoy están carísimos los materiales. Venden la casa y no le alcanza para pagar el crédito. Se quedan sin casa y con deuda. Aparte es para vivienda única. No les interesa hacer negocios, lo que les interesa es tener un techo para su familia". Por otro lado, el diputado radical comentó que "esto está en el Senado y estoy insistiendo para que lo traten. Hace un año que les estoy pidiendo a los senadores de todos los colores, mendocinos, y no mendocinos. Se ha movido un poco porque varios senadores del radicalismo han pedido a la Comisión de Presupuesto que se trate el tema". Y agregó: "Con esto no solo damos solución al pasado, sino que esto queda vigente para el futuro".

En este sentido aclaró que "si no lo tratan pierde estado parlamentario este año, y me costó muchísimo. Hay muchos intereses cuando se habla del tema bancario. Hay un lobby muy fuerte. Hay que luchar, la resistencia la hemos tenido siempre con muchos proyectos".

Por último, explicó cuestiones técnicas de Ley Bases: "Si la ley es rechazada en general, no vuelve. Murió. Si la ley es aprobada en general, pero observan, por ejemplo, el artículo del tabaco, vuelve. Si las observaciones nos parecen adecuadas, las aceptamos y queda la ley con las modificaciones que surgen del Senado. Si no nos parecen adecuadas, uno insiste y vuelve a votar el proyecto original y rechaza las observaciones. Sería una Ley Bases con modificaciones, o la que está hoy debatiéndose de acuerdo al número que logre Diputados, en función del número también que se apruebe la modificación del Senado".

Escuchá la entrevista completa