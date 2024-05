El país y la montaña rusa diaria: difícil e imprevisible y con caídas extremas

La base, el continente es siempre igual y en aumento lamentablemente, desde hace largos años. El escenario de catástrofe económica/social prevalece en el cotidiano vivir nacional. Es como un déjà vu permanente que se reitera sin cesar, de modo apabullante y prevalente. Sin tregua ni resuello.

En ocasiones cambian los actores del poder, pero las desventuras permanecen reinantes y agravadas y las consignas y bravatas orales lucen rancias y oxidadas y limitadas; Patria o antipatria. Simplificado: se es patriota o traidor, argentino o servil, leal o desleal. Enemigo; nunca adversario o diferente. Todo o nada.

Subamos, con el propósito de un observador distante y desapasionado a la montaña rusa nacional.

1) Cinco meses de gobierno de Javier Milei: hasta ahora permanece invicto. No consiguió ni le proveyeron una sóla ley. Fracaso conjunto. El presidente desde su debilidad se hizo fuerte. Sin equipo, sin número de legisladores, sin gobernadores propone una épica impulsada por “ los argentinos de bien” contra “la casta”. Parece no ser suficiente.

Javier Milei junto a Elon Musk

Enfrentamiento duro que hasta ahora no consiguió instrumentos legales o institucionales para gobernar, pero que le permite llevar adelante un durísimo ajuste fiscal y monetario, sin que haya mellado significativamente en sus índices de confianza y popularidad.¿Hasta cuando? El tiempo apremia y la ley Bases y la reforma fiscal, más disminuidas que la aprobada en Diputados sigue en discusión en el Senado. Demorada, pese a la previsión inicial.

Urge la aprobación, pese a la mutilación sufrida y por sufrir, por la urgencia política y la imperiosa necesidad de resultados. Los índices recesivos de la economía no aventuran el prometido rebote en V de la economía.

No alcanza con el campo y una mejora de la cosecha. Está agobiado, no se lo puede exprimir más y no hay posibilidades de aliviarlo con disminución o quita de las retenciones. El cepo oprime la economía y mientras permanezca luce inviable la recuperación económica.

El régimen de incentivo para grandes inversiones resulta imprescindible. Sin Rigi se desvanece el megaproyecto inversor de Vaca Muerta, la esperanza en el despegue de la minería. Con la misma cordillera Chile exporta alrededor de 50 mil millones de dólares. El país ronda los 4.500 millones. El 10%. Energía, hidrocarburos, minería. En suspenso. La montaña rusa en caída abrupta para atrás.

2) Más impuestos pese a lo prometido: Despacio, muy despacio subiendo en la montaña para luego precipitarse en caída libre. “Me corto un brazo antes de aumentar o crear un nuevo impuesto”, prometió en campaña. Pese a ello lo hizo y los dos brazos lucen firmes en sus arengas.

Se elevó la alícuota del impuesto país, con algunas excepciones, al 17,5% hasta diciembre del 2024. ¿Se cumplirá el plazo? No es lo habitual. Llegan para perpetuarse.

Se aumentó el impuesto a los combustibles. Se siente mes a mes.

Está en discusión en el Senado la restitución del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones, eliminado por Sergio Massa en su carrera frustrada hacia la presidencia y en ese entonces apoyado por el diputado Javier Milei. Los gobernadores patagónicos anunciaron su rechazo a los montos base propuestos por el gobierno y con media sanción. Preanuncio de vuelta a Diputados.

Hay más en el vértigo de la larga montaña de sube y baja y vueltas extremas.

3) El segundo paro general: quizás sea para el libro Guinness. Dos paros generales en cinco meses. Con cierto grado de candidez inexplicable, los principales negociadores del gobierno con la CGT, Guillermo Francos y Santiago Caputo, cedieron a los reclamos de los burócratas sindicales en la ley Bases, avalados por el “pichetismo” aprobada en primera instancia.

Bienvenidos a la realidad. Los jerarcas van por todo ahora. Nada de cambio, incluso presionando y hasta apretando a los senadores de Unión por la Patria. Cristina superactiva, empuja en medio de la interna entre su hijo Máximo y su “hijo político” Axel. Preferencia lógica por Máximo. El segundo paro se planteó con un objetivo claro: voltear la ley Bases. Buenos muchachos.

El gobierno continúa negociando. Necesita como agua las inversiones que alienta la ley Bases y la reforma fiscal. Amén de la mirada expectante de organismos y observadores internacionales que observan el pulso político del libertario. En la mira el impuesto a las ganancias y el sistema de inversiones.

La cara de los jerarcas en la conferencia posterior analizando el paro lo decían todo. Simulaban éxito frente a lo sucedido. Sin el apoyo de los dirigentes de trenes y subte, los aeronáuticos y la mayoría del transporte por colectivos en el Amba, el fracaso habría sido importante. No había adhesión de mayoría de los trabajadores. Pese a las desventuras diarias no existió ambiente de paro. Numerosos trabajadores concurrieron a trabajar, hasta en bicicletas y muchos fueron frustrados por el apriete y las amenazas de los “muchachos pesados de los gremios”. Pero ya no reina el miedo Los comercios en mayoría abrieron, como bares, cafés y restaurantes. Concurrencia de público disminuida por razones obvias, pero todos trabajando.

Mucho menos en el interior del país. En las provincias en general la huelga no tuvo la magnitud esperada. Parecido a un día normal.

PARA DESTACAR: los medios nacionales en su análisis sobre el paro general, como habitualmente lo hacen, pusieron foco en el AMBA. Discutían sobre el alcance y efectos de la medida, con imágenes de centrales de trenes, estaciones de subte y de lo que sucedía en Capital Federal y el Conurbano. Discusiones sesgadas, apreciaciones disímiles, visión desde posicionamientos conocidos, pero todo limitado a un espacio geográfico que no refleja la totalidad del país. Lo habitual, se quedaron a mitad del camino. Mostraron y opinaron sobre una parcialidad.

Postales, reflejos del vertiginoso sube y baja del día a día de los argentinos. La situación es demandante en medio de la catástrofe. Prudencia, sabia praxis política, liderazgo eficiente, involucramiento de la casta en pos del bien común son perentorios e indispensables. Basta de chicanas, trampas, conductas ventajeras o consignas o palabras vacías. Responsabilidad patriótica hace falta; pero sentida, vívida y demostrada concretamente.

El Pacto de Córdoba se va a realizar, haya o no ley Bases y paquete fiscal. Puede que los concurrentes estén a la altura.