Pulseada del Gobierno y la CGT: el paro motivó la negociación de dos puntos clave de la Ley Bases

El segundo paro general que la CGT llevó adelante contra la gestión de Javier Milei le costará a la actividad económica más de 500 millones de dólares, según estimaciones que hizo el Gobierno nacional y también desde el sector privado. Según especulan, la pérdida fue de US$ 520 millones, mientras que para la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) alcanzó a US$ 544 millones.

Después de la jornada de huelga, el Gobierno decidió mostrarse indiferente y dispuso una serie de mensajes fuertes para intentar exponer a los gremialistas ante la opinión pública. Los asesores de Javier Milei insisten en que el paro y las protestas impulsadas por la central no debilitan al Gobierno, sino que lo benefician. Por otra parte, la CGT calificó como "contundente" el paro general y pidió al Gobierno "tomar nota".

A raíz de lo acontecido, hubo una gran repercusión y especulación acerca del impacto que generó la medida de fuerza gremial. El periodista Paulino Rodrigues, en su diálogo habitual con MDZ Radio 105.5 FM, opinó que "me parece que no fue ni lo que Moyano pretendía ni tampoco fue un uno, porque definitivamente hubo consecuencias. En la mañana había mucha mucha expectativa a ver qué ocurría y cómo se movilizaba la gente, y en la tarde estaba todo el mundo en la calle, estaban abiertos los comercios, clubes, gimnasios, supermercados, la gente hizo algunas compras y sus tareas. Esa era un poco la idea, porque no había actividad bancaria, en las escuelas hubo altas y bajas, y estuvo todo el sector público con algún nivel de afectación. Durante la mañana fue como un domingo y en la tarde como un sábado".

En esa línea, indicó que "no hubo acompañamiento a la dirigencia sindical, y aquel que incluso tenía ganas de parar creo que lo hizo pese a las indicaciones a la dirigencia. Esto ha tenido un repliegue descomunal en la consideración pública y en el peso específico de poder de otros tiempos".

El impacto del paro gremial

El periodista especuló sobre la reacción que puede haber por parte del sector político: "Algunos dicen que ahora van a ir en busca de endurecer una ley, que en realidad se lo está pidiendo la oposición dialoguista, el radicalismo en particular, para empezar a tejer acuerdos un poco más duraderos en el Congreso. Con esto me refiero a los dos capítulos que se habían planteado al inicio y que se bajaron de la reforma laboral. Lo primero era que si hay un bloqueo en la empresa, sea motivo de despido. Lo segundo más importante es que el aporte de voluntad sea voluntario en términos sindicales, no obligatorio, que era el pedido expreso de la CGT a Francos y a Posse para que finalmente la sangre no llegue al río".

"Creo que esos dos aspectos, al menos, entraron en revisión. Como va a haber modificaciones a la Ley Bases, yo no lo descartaría, incluso porque la ley va a tener modificaciones que van a exceder el artículo 81 del reglamento del propio Congreso en términos de que la Cámara de Diputados pueda validar lo que venga del Senado con la misma mayoría simple que el Senado le introduzca modificaciones. Esto es porque empieza a aparecer el fantasma cada vez más cerca de que haya una mayoría especial para algunos cambios, especialmente en Ganancias y el Rigi", señaló.

Y explicó que "sería una mayoría especial de 2/3 de los senadores presentes, que implicaría que en la Cámara de Diputados, ese mismo número, termine validando el proyecto original, cosa que ya no ocurriría. Entonces, creo que ahí vienen modificaciones en las que habría que poner bastante la lupa y se van a conocer la semana que viene, después que el oficialismo no haya conseguido el dictamen ayer".

El periodista Paulino Rodrigues.

Paulino Rodrigues sostuvo que "hay margen para que la ley salga como está. Pero como van a hacer modificaciones, en el mejor de los casos el jueves próximo habría dictamen. Ahora, ese dictamen va a incluir modificaciones en Ganancias por caso de que puedas deducir un crédito hipotecario y pagues Impuesto a las Ganancias, que las horas extras probablemente sean contempladas de manera apartada al pago de Impuesto a las Ganancias. Probablemente haya un cambio en términos de lo que pagan en la Patagonia, que el piso sea más alto, lo han pedido todos gobernadores patagónicos asique me parece que no hay margen para otra cosa. Y, efectivamente, en el Impuesto a las Ganancias podría haber deducciones adicionales que sean también parte de las modificaciones por venir".

Y sumó: "En el caso del Rigi, creo que no hay duda de que van a cambiar algunas condiciones o van igualar a las pymes al Régimen de fomento e inversión de las grandes inversiones que quieren aprobar para las inversiones de más de 200 millones de dólares con beneficios fiscales, aduaneros y tributarios durante los próximos 30 años".

En el marco de las posibles modificaciones, añadió: "También está la idea del monotributo social, creo que eso va a ser mejorado. En Diputados también quedó al margen que establecieron un plazo de 90 días para ver qué hacían, porque los senadores dicen 'no podemos tener un régimen especial de beneficios para los que pagan bienes personales, los sectores más acaudalados de la sociedad, y no tener ningún régimen ni ningún beneficio para los sectores más vulnerables que están casi en la lona, debatiéndose entre estar arriba o abajo, y el monotributo social define una manera de tener algún grado de legalidad".

"Parecen planteos absolutamente lógicos. Algunos están planteando inclusive en el esquema de privatizaciones, que Aerolíneas Argentinas, si es privatizable como el proyecto original establece, quizás no lo modifiquen, pero sí establecer una garantía de que ninguno de los vuelos de cabotaje doméstico tenga que ser mantenida por la empresa que efectivamente asuma la responsabilidad de la conducción para no afectar a ningún destino turístico. Esto es un tema clave que los gobernadores también están reclamando, creo que ahí hay mucho más ruido del que algunos imaginaban", detalló el periodista.

Y por último, habló sobre el tema del blanqueo: "Lousteau planteó ayer que no puedan blanquear aquellos que fueron funcionarios hasta hace cinco años, sino que puedan blanquear solamente aquellos que fueron funcionarios hasta hace diez años. Después, la senadora Guadalupe Tagliaferri planteó algo muy importante, y es que no pueda existir el blanqueo de terceros".

Escuchá la nota completa