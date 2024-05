Patricia Bullrich y Karina Milei arman una nueva alianza de los libertarios y rompe todo el PRO

Hace unas semanas, Diego Valenzuela tuvo una de sus habituales charlas con Javier Milei. En ese encuentro hablaron de muchos temas pero uno es el que casi desvela al presidente de la Nación. Axel Kicillof. Para él, es la representación del populismo y el comunismo al que combate en cada presentación pública nacional e internacional.

En la conversación empezaron a analizar el futuro armado electoral para cumplir con el deseo del anarco libertario de ganar la Provincia de Buenos Aires, y no hubo más que coincidencias con su interlocutor, el intendente de Tres de Febrero que, además, recibió el siguiente mensaje. "El cómo háblalo con Sebastián Pareja, que fue el único que no me cagó en la Provincia".

Por eso no es casual que el próximo Sábado, en Luis Guillón, partido de Lomas de Zamora, donde Pareja hace las veces de local, estarán juntos con la ministra Patricia Bullrich y la actual presidenta del PRO bonaerense, Daniela Reich de Valenzuela de la presentación de Apertura Republicana, "los liberales del PRO" con Bullrich, Diego Valenzuela y Pareja como oradores principales.

Consultado uno de los invitados especiales sobre cómo tomaría esta foto Mauricio Macri, éste respondió: "Mauricio siempre nos pidió que lo cuidáramos a Javier. Fue el que peleó casi en soledad para que él estuviera en el espacio. Ahora es el impulsor del cambio que nosotros proponemos siempre... ¿Cómo no lo vamos a apoyar?", se preguntó.

Entre los que quieren ponerse primero en la fila de los que "la vieron" aducen, además, que en el gabinete no sólo está la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio sino que también hay ex funcionarios cambiemistas de primer nivel como Luis Caputo y Federico Sturzzeneguer.

Por el lado libertario, tampoco hay chance a pensar demasiado sobre quién autorizó esta foto. Pareja no hace nada sin permiso de Karina Milei, la encargada de atender los temas que aburren o le quitan tiempo a su hermano. Y si el actual secretario de Integración Social Urbana, SISU, está con Patricia Bullrich es por autorización del jefe y familiar directo del presidente.

La convocatoria del Sábado en Lomas.

La ministra y el jefe aparecen como un tándem muy potente que prepotea a Macri hasta que asuma en el PRO la semana próxima. Bullrich es presidente de la Asamblea partidaria pero el sello de calidad lo impone el ex presidente de la Nación, que dialoga más de lo que se conoce con Milei y que paulatinamente va rompiendo los prejuicios que tenían la mesa decisoria libertaria.

"Me parece que se apuraron un poco... Quieren estar primeros en la fila de cara a las elecciones del año que viene pero esto se resuelve de arriba para abajo" le confió hoy un operador directo de Macri a MDZ. Este hombre de poder, además, siente directamente que el propio Santiago Caputo se dio cuenta que "lo que venía por delante si seguían así era un paredón de hormigón" y fue por eso que cedieron más de los que aceptan en las redes sociales, "donde juegan a otra cosa".

Entre los Libertarios Pro no aparecen, por ahora, ni Jorge Macri ni la intendenta aliada de Vicente López, Soledad Martínez. Tampoco estará el que primero la vio de todos, Joaquín De la Torre, alejado por decisión pública de todos los flashes.

Pareja es el responsable del armado bonaerense que todos saben que es más que precario. Los dirigentes que acompañaron la candidatura presidencial hoy siguen regañando por qué no han sido convocados y sólo deben contentarse con lugares puntuales en los ANSES y PAMI de sus localidades o regiones.

Por eso el PRO se ve con altas chances de cooptar ese espacio y muchos de sus dirigentes se sobrepasan en alabanzas a Milei, como los diputados nacionales Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, quien hoy además retuiteó un mensaje que calificaba de "jarrón chino" a uno de los intendentes propios, el sanisidrense Ramón Lanús, quien tranquilamente podría haber participado del encuentro de Bullrich, Pareja y Valenzuela.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, el único que ganó una interna entre los intendentes del espacio y quien siempre bancó las decisiones del presidente Milei es, además, es uno de los más valorados por Bullrich y Macri. Sin embargo, "con los quilombos que nos dejó Posse sólo tengo 24 horas para la gestión", dice. Gustavo Posse, casualmente, jugó con el candidato presidencial de Vidal, Horacio Rodríguez Larreta.

A todo esto se debe tener en cuenta otra promesa brindada por la Casa Rosada a un dirigente provincial. José Luis Espert, "el profe", que almuerza semanalmente con el presidente de la Nación, también fue habilitado para convocar con su rol libertario a los antiguos adherentes que quedaron boyando por varias localidades bonaerenses. Su reelección estaría asegurada en un lugar impar anterior al dos, tema que también preocupará a los aliados naturales de Pareja, quienes aún esperan ser convocados para cargos nacionales porque, dicen "bancamos los territorios contra los propios que se vendían y los peronistas que gobernaban".