Misiones: Nación liberó unos $4.000 millones tras el apoyo a la Ley Bases

Se produjo un "gesto" libertario del Gobierno a la provincia de Misiones: tras el apoyo que los diputados de la Innovación Federal de Misiones dieron a la media sanción de la Ley Bases, la Nación envió cerca de $4.000 millones en fondos de reparto discrecional en abril.

Así lo confirmó el director de la consultora Politikon, del Chaco, Alejandro Pegoraro: “Misiones obviamente fue la que recibió mayor volumen de fondos, pero aun así sigue siendo un escenario malo, porque por ejemplo recibió un volumen de pesos mucho más importante que otras provincias de la región, pero su caída en términos interanuales reales es del 70% y en el acumulado del primer cuatrimestre del año, las transferencias a las provincias son las más bajas por lo menos en los últimos 10 años. De ese total, 1.500 millones de pesos fueron en ATN y otro 1.476 millón por deudas del FONID”.

Cabe recordar, a mediados de abril, el ministro del Interior Guillermo Francos estuvo en Misiones, se reunió con el gobernador Hugo Passalacqua, y con el jefe político del Frente Renovador de la Concordia Social Carlos Rovira. Lo mismo hizo también con Santiago del Estero, con Catamarca y con varias provincias que inicialmente no se podía prever si iban a acompañar o no la sanción de la Ley Bases.

Sobre ese contexto, Pegoraro resaltó que “hubo indudablemente acercamientos políticos, negociaciones, algún tipo de acuerdo, porque son estas provincias donde realizó la gira Francos, las que después de alguna manera tuvieron algunas novedades en relación con los fondos no automáticos que llegaron”.

En una entrevista con FM de las Misiones 89.3 el politólogo agregó que “los envíos no automáticos siguen estando por el piso en la comparación interanual, con caídas por debajo del 80% en términos reales. Es decir, no hay una recuperación plena, pero hubo un par de pesos más en relación a lo que se mandaba antes, hubo un avance y podemos pensar que se dio a partir justamente de este rally político que hizo Francos y que termina generando estas ´sorpresas´, por ejemplo, con el caso del FONID. El Fondo de Incentivo Docente hoy está extinto, no existe más, pero se empezó a pagar un poquito de esa deuda que había quedado por lo que se devengó en el mes de enero".

Entonces, si se suma la recepción de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), que Misiones recibió 1.500 millones de pesos, igual que Santa Fe; el avance en el pago del programa CUS (Cobertura Única de Salud), que también venía retrasado, el pago de meses anteriores de funcionamiento para hospitales en gran parte del país, se empieza a ver una suerte de cambio de rumbo, aunque muy incipiente todavía.

Por lo tanto, Pegoraro aclaró que “igualmente no nos permite marcar una tendencia o decir que efectivamente está cambiando la relación Nación-provincias. Pero es un pequeño avance que nos hace pensar que, entre la negociación por la Ley Bases en el Senado, el Pacto de Mayo, etcétera, podría haber una nueva relación Nación-provincias traducida justamente en acuerdos que impliquen, por un lado, apoyo legislativo, y en contraprestación, la recepción de fondos para las provincias”.

La situación en el resto del NEA

Respecto a las demás provincial del NEA, Pegoraro indicó que en abril particularmente Misiones fue la menos perjudicada porque recibió 1.500 millones de pesos de ATN, otros 1.400 millones más o menos por el FONID y después recibió un par de millones por otros conceptos: en total recibió casi 1.700 millones de pesos en abril. "Chaco recibió 800 millones, Corrientes 600 millones y Formosa cerca de 500 millones de pesos", comparó.