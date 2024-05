Javier Milei: el arte de conducir

Dijo Perón: “Conducir es un arte, como la pintura o como la escultura, que tiene su técnica y que tiene su teoría. Con la teoría y la técnica se puede hacer un buen cuadro, o una buena escultura (…) La inspiración es del artista. En esto todos tienen un poco de

artista, según la cantidad de gotas de óleo sagrado de Samuel que Dios ha puesto en cada uno. (…) Los antiguos decían que al arte se llega por dos caminos por el genio o por el método. Los que no tengamos la suerte haber recibido mucho óleo sagrado, por lo menos tengamos la perseverancia de persistir en el método para arrimarnos al arte (Juan Domingo Perón).

Javier Milei, contra todo pronóstico, logró la media sanción en Diputados de la ley Bases. Pareciera que el actual presidente tomo el consejo del viejo caudillo y tuvo la perseverancia de insistir en el método para arrimarse al arte de conducir. Aún no es un triunfo, todavía falta el “veredicto” del Senado, pero al momento de escribir estas líneas, el gobierno se muestra confiado en la sanción de la ley.

Todo pareciera indicar –y hablamos en potencial por la dinámica de nuestro país- que es muy probable que la ley “salga” en la Cámara alta. El optimismo radicaría en los dos caminos que puede llegar a transitar el proyecto. Una opción sería la desaprobación, lo cual no sería conveniente para los senadores, porque quedarían nuevamente expuestos como ya sucedió con el aumento de las dietas. Además, la ley Bases contiene muchos elementos favorables para impulsar la inversión en el sector energético, cuestión que

claramente beneficiaria a las provincias. Sin ir más lejos, el gobernador de Catamarca fue uno de los primeros en militar a favor de la sanción del proyecto.

El segundo camino que puede recorrer la ley es que la Cámara de Senadores haga algunas modificaciones (sobre todo en lo referido a Ganancias y el impuesto al tabaco) en ese caso, la ley volvería a la cámara de origen (Diputados) que puede no hacer lugar a las modificaciones y tener luz verde para darle “viabilidad” a la ley. Pareciera en principio, que el oficialismo tiene el camino allanado, pero no debe confiarse. Porque, por ejemplo, Catamarca -liderada por Raúl Jalil, un peronista “dialoguista” con la Rosada- tiene tres bancas, pero de los dos del Frente Popular, el gobernador no tiene ascendencia directa sobre Lucía Corpacci, algo similar sucede en Tucumán, donde Osvaldo Jaldo no tiene influencia sobre Manzur.

Por su parte, en Misiones, el gobernador espera un “gesto” del gobierno para acompañar junto con sus legisladores la ley en el Senado. Los seis votos que tienen Neuquén, Río Negro y Santa Cruz son fundamentales, y se espera que también apoyen. En una entrevista reciente, Guillermo Francos, se mostró confiado en conseguir las voluntades necesarias para lograr el primer triunfo altisonante del gobierno. De concretarse, esto marcaría un punto de inflexión en la política nacional, porque significaría la reforma más grande del Estado en la historia reciente de la democracia argentina. Además, mostraría un cambio en la forma de conducir de Milei, que arrancó su mandato de espaldas al Congreso, supeditando la gobernabilidad al éxito económico.

Hoy pareciera que el libertario destrabó un nuevo nivel de dificultad para llevar adelante su proyecto político. Está arrimándose al arte de conducir, tal vez como dijo Perón, por el camino del método o quizás por el camino del genio. Lo que sí es seguro, es que sería un error subestimarlo como ha hecho hasta ahora gran parte de la dirigencia política que no la “vio”. Porque de artista, genio y loco, todos tenemos un poco.

Ezequiel De Francesco.

* Ezequiel De Francesco. Profesor de Ciencias Políticas en UCEMA.