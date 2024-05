El reconocimiento que recibió Ariel Lijo en medio de su nominación a la Corte Suprema

El juez Ariel Lijo, uno de los candidatos del Gobierno nacional para integrar la Corte Suprema, fue distinguido este miércoles como Ciudadano Ilustre por el Concejo Deliberante de la municipalidad bonaerense de Avellaneda, territorio kirchnerista. El reconocimiento representa el primer gesto político de un espacio opositor en medio de las tensiones que genera la postulación con algunas impugnaciones de entidades jurídicas, pero con un fuerte apoyo de Javier Milei y algunos miembros de su gabinete como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El proyecto del cuerpo legislativo de Avellaneda fue impulsado por el oficialismo y se aprobó con los votos de los ediles de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Dos concejales de La Cámpora, Santiago Pirolo y Melina Espósito, no estuvieron presentes al momento de la votación mientras que todos los de Juntos por el Cambio se abstuvieron.

Durante el debate, el libertario Arnaldo “Pepo” Díaz agradeció al peronismo por apoyar la propuesta del presidente Javier Milei para que Lijo se sume al Máximo Tribunal de Justicia.

Ariel Lijo se convierte en ciudadano ilustre porque "cumple con los requisitos que indica la ordenanza" y "la ordenanza de honores da una determinada cantidad de características en las cuales, entre otras, Lijo no solamente es nacido en Avellaneda sino que vive ahí, es un abogado que egresa muy joven de la Universidad de Buenos Aires y ocupa el cargo de secretario de la Cámara Federal en la Defensoría General de la Nación, es juez federal desde el año 2004 con sólo 37 años de edad y, a la vez, fue propuesto últimamente como candidato a juez de la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente esto lo hace una personalidad distinta en la ciudad más allá de cualquier valorización personal que uno pueda llegar a hacer", dijo José Alessi, concejal de Avellaneda, en diálogo con Radio Con Vos.

"Nosotros en Avellaneda en más de una oportunidad elegimos ciudadanos ilustres a deportistas que a mí, en lo personal, pudieron haberme dado felicidad. Por ejemplo, en mi caso soy de Racing y lo elegimos a Bochini como ciudadano ilustre, pero quién pude dudar que dio felicidad dentro de la ciudad. Ahora, a mí como racinguista no me dio ninguna felicidad, al contrario, me amargó, pero no lo puedo valorar desde mi visión", agregó.

Pedido de recusación contra Cúneo Libarona

La ONG “Será Justicia” presentó un pedido de recusación contra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para que no continúe a cargo del trámite administrativo que se ocupa de recibir e impugnar apoyos del juez federal Ariel Lijo como postulante a la Corte Suprema de Justicia por considerar que hay un conflicto de intereses dado que Cúneo Libarona fue abogado de Lijo.

Por otra parte, la organización entiende que hubo “adelanto de opinión”. “Subsidiariamente, le pedimos se excuse de intervenir en el marco del Decreto 222/03 por el trámite de selección del juez Lijo como Ministro de la Corte Suprema”, señaló en un comunicado.