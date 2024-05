La materia pendiente del discurso de Alfredo Cornejo según la oposición

¿Y los municipios? Esa fue la queja que al unísono hicieron los intendentes y legisladores de la oposición al discurso del gobernador Alfredo Cornejo, además que, como contó MDZ, también los jefes comunales del sur pusieron el grito en el cielo por el anuncio del destino de los 1.023 millones de dólares que eran para Portezuelo del Viento. Cuestionaron al gobernador por no haber mencionado a las comunas y los planes para este año para los 18 departamentos.

"Obviamente que desde el sur y con nuestros legisladores vamos a hacer un planteo porque han obviado a nuestro distrito no sólo con el anuncio del destino de los 1.023 millones de dólares sino también respecto de cualquier otro anuncio", sostuvo el intendente de San Rafael, el peronista Omar Félix. El jefe comunal dijo que apoya el impulso a la minería pero puso reparos por no la falta de precisiones del gobierno sobre políticas para el Sur provincial.

Por su parte, el jefe comunal de Rivadavia, Ricardo Mansur, quien es del partido departamental Sembrar y exradical, también lanzó críticas. "La gobernabilidad da muchas responsabilidades, y sobre todo mirar a todos los departamentos de forma igualitaria. Además, las distintas matrices productivas ya que debe ampliarse también la producción. Hay mucha gente que defiende de eso y creo que desde el Gobernador tienen que salir palabras de aliento porque están muy preocupados nuestros contratistas y productores por eso", afirmó el jefe comunal del Este. En ese sentido, recordó su disputa por los fondos coparticipables que reclama para el departamento de Rivadavia.

En primera fila intendentes y exgobernadores

Los presidentes de bloque del partido Justicialista, Germán Gómez y Adriana Cano, junto al Partido de los Jubilados y el Partido Verde-¿un nuevo interbloque? hicieron una conferencia de prensa y cuestionaron no sólo el destino de los fondos del resarcimiento por la promoción industrial sino también la ausencia de menciones a los municipios. "Vamos a trabajar todos juntos para que el sur de la provincia tenga fondos con una asignación específica y creemos que los grandes perjudicados son los departamentos del sur de Mendoza ".Gómez también cuestionó que hay cuestiones que preocupan a todos los pobladores de los departamentos mendocinos, como la situación de la Universidad Nacional de Cuyo no fue mencionada.

El senador de la La Unión Mendocina, Gabriel Pradines, posteó en X: "Claramente no saben cómo están los centros de salud, la seguridad en los barrios y la educación. No pueden terminar la ruta 82. La pregunta que me queda es: ¿Qué provincia gobierna Cornejo?