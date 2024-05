El Gobierno de Misiones y un pedido especial para Javier Milei

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua sostuvo que "reconocemos la legitimidad del Gobierno nacional pero también pedimos que la Nación que respete la voluntad de los misioneros" y agregó: "Hoy gobernar es buscar consenso y, si no los hay, crearlos". Con estas frases el mandatario misionero inició su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia.

"Nos hacemos cargo"

Passalacqua dijo que "la Renovación. que tiene el encargo de gobernar la provincia (gobierna desde el 2003), no puede hacerse a un lado en nada. Nos salga bien o mal siempre afrontamos, muchas veces en silencio, cada uno de los complejos problemas que hay que resolver".

Al tiempo que agregó que "la cobardía política es inadmisible en estos tiempos, así como las mezquindades, los proyectos personales o el más feroz de nuestros enemigos: la soberbia".

Además, sostuvo que la renovación es "un espacio político responsable, inclusivo en opiniones, así como fue su génesis cuando Carlos Rovira -conductor del FR- invitó a las más diversas corrientes a encontrarnos en un punto en común: mirar solo hacia adelante por el bienestar de nuestro terruño".

Más adelante, el gobernador de Misiones enfatizó que "ni antiguas ni nuevas grietas entrarán a estas geografías. No suman: dividen y hacen daño".

Y compartió esta idea: "Las personas, el día de los comicios, votan a quien, estiman, las hará más felices. Tan sencillo como eso.

Pero si su candidato 'pierde' no significa que deba oponerse a todo. No hay una urna para vencedores y otra para opositores. Los candidatos que no ganen elegirán luego su camino: si oponerse sistemáticamente, hacer seguidismo ciego al que ganó o vascular con inteligencia entre lo que le conviene a la familia misionera y lo que no".

Primero Misiones

Passalacqua afirmó que no se debe desviarse del paradigma "Primero Misiones".

"Es en nombre de aquella responsabilidad a la hora de gobernar que resulta indispensable no entorpecer el camino a un Gobierno nacional que tiene alta legitimidad de origen, como del mismo modo le pedimos con energía a la Nación que respete la voluntad de los misioneros que votaron estas políticas que llevamos adelante", sentenció.