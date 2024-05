El anuncio clave que pasó desapercibido y puede generar un cambio radical en Mendoza

Aunque quedó enmarcado en una catarata de anuncios y balances, una de las menciones más relevantes del gobernador Alfredo Cornejo ante la Asamblea Legislativa fue la creación de un Código de Aguas; proyecto que ya fue terminado esta semana, pero tendrá algunas modificaciones y luego será enviado a la Legislatura.

Aunque no dio detalles, ese Código aglutinaría y modificaría todas las normas que regulan la administración del agua en Mendoza. Incluso entraría la ley de aguas, una norma "madre" para Mendoza y que es preexistente a la Constitución. En esa norma están establecidos algunos principios que siempre estuvieron en tensión, como la inherencia del suelo al agua (que implica que ambos derechos van juntos), la perpetuidad y la forma de otorgar las concesiones, es decir el acceso al agua superficial y subterránea.

El 2023 fue un buen año, tras más de una década de sequía.

En Mendoza el acceso al agua es fundamental porque es un recurso cada vez más escaso y condiciona la producción, el avance de la zona urbana y, además, genera o hunde negocios. Hay ejemplos de sobra: la expansión urbana sobre el piedemonte está en crisis por la falta de agua; hay guerras judiciales por el acceso al agua subterránea en el Valle de Uco (acceso que multiplicó el valor de la tierra) y en el Este provincial la contaminación de las napas por sobreexplotación complica el futuro productivo. Mendoza, por ejemplo, atravesó la sequía más extensa de su historia y tras la bonanza del 2023, se espera que el escenario de escases se profundice. En ese contexto, también se profundizará la tensión por la convivencia y la competencia por los usos: consumo humano, agro, industria y recreación. El Código que busca crear el Gobierno de Cornejo administrará el principal recurso de la provincia.

Cambios

El Departamento General de Irrigación es quien tiene a cargo el Gobierno del agua. Ese organismo tiene rango constitucional y hay una coincidencia particular: Cornejo y Sergio Marinelli, superintendente General de Irrigación, fueron reelectos en el cargo. El otro elemento clave en la estrategia es la influencia de la empresa Mekorot. Es firma de origen israelí trabaja en un plan hídrico para conocer la disponibilidad de agua, la demanda futura y elaborar las estrategias de adaptación. "Irrigación está trabajando en la elaboración de un Plan Hídrico Provincial con horizonte al 2050 que busca establecer parámetros y principios para mejorar la gestión futura del agua", recordó hoy Cornejo

Cornejo anunció que enviará un proyecto de Código de Aguas.

Pues Mekorot tendrá directa o indirectamente influencia en un tema estructural para la Provincia. El plan no ha sido presentado y se si bien la empresa es de Israel, la mayoría de quienes trabajan son argentinos, Incluso hay ex empleados jerárquicos de Irrigación. También se generó polémica porque en Mendoza hay un importante volumen de conocimiento generado y recursos humanos especializados. La ley de aguas es del siglo XIX y hubo otros intentos de reforma. El exgobernador Francisco Pérez anunció una iniciativa similar y hasta convocó a expertos. Pero no se tradujo en cambios reales.

"Impulsaremos la creación del primer Código de Aguas de Mendoza, que tendrá como principal finalidad consolidar la institucionalidad del agua y la seguridad jurídica para la presente y las futuras generaciones. De esta manera, buscamos condensar en un único texto y sobre la base de los principios de política hídrica consolidados en la Constitución Provincial, las más de 120 normas y reglamentaciones vigentes que regulan el agua en la Provincia", anunció Cornejo ante la Asamblea Legislativa.

Cornejo ya modificó los códigos procesales Civil, Penal, Laboral, de Familia; la ley del Ministerio Público; la ley de Administración, el Código de Procedimiento Minero y ahora apunta a cambiar la legislación del agua, el recurso más importante.